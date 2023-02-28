二二八後壁見證者賴松輝 南市人權影片YouTube上線

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（中央社記者張榮祥台南28日電）南市府推廣人權教育，邀請台南大學台南學研究中心主任戴文鋒、南台科技大學通識中心講師葉瓊霞拍攝後壁國校校長賴松輝見證二二八事件紀錄片，今起文化局YouTube頻道上線。

依台南市政府文化局新聞稿，紀錄片描述事件發生時的政治社會氛圍，在後壁鄉下這位熱血的國校校長帶領當地40多名青年前往水上機場支援民兵而後被捕的故事，片長16分鐘，今天起在文化局YouTube頻道上線 (https://youtu.be/RqiQHstM56s) 。

1911年出生於後壁上茄苳的賴松輝，1932年於台南師範學校6年制「演習科」畢業後，回鄉任教菁寮公學校、後壁公學校，戰後擔任後壁國校的3任校長。1947年因二二八事件時帶領群眾到嘉義水上機場支援民兵，之後在宿舍被強押帶走。

影片訪問賴松輝的次子賴澄江，他回憶這段兒時驚慌過程仍相當驚懼，提及當時就讀後壁國校，深夜看到2輛軍用卡車載滿阿兵哥，手上都握著長槍，直接衝上全家人睡覺的榻榻米帶走父親。

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文化局指出，二二八事件時代巨變中，有人死難、繫獄、遁逃；死難者家庭破碎，倖存者噤聲恐懼。賴松輝經歷半年牢獄之災後，沒有再回到國民學校任職，轉而經營牛奶配銷事業，之後與妻舅在嘉義市創辦嘉華中學，二二八事件也徹底改變他的人生軌跡。

文化局代理局長陳修程表示，希冀這些人權歷史回溯紀錄工程，讓社會大眾對二二八事件有更深度認識，進而創造社會理性思考與對話基礎，進而促進轉型正義推動。（編輯：孫承武）1120228