迎疫情解封 大台南公車故事館重新開館推體驗活動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南1日電）迎COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封，台南市政府今天宣布，暫停營運的大台南公車故事館重新開館，且推出公車體驗乘車活動及1980年代初期台南公車路線大地圖。

因疫情而暫停營運的台南市麻豆轉運站2樓「大台南公車故事館」，今天重新開館，以收藏實物展品介紹台南公車歷史與演進，且推出公車體驗乘車活動。

台南市政府交通局發布新聞稿指出，麻豆轉運站結合國道客運和幹支線公車轉乘，陸續開通橘9、橘13等公車路線，轉運中心地位已成型。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

交通局長王銘德表示，台南10年來推動公車捷運化改革的創新和改變，汰換許多昔日設備，大台南公車故事館則展示台南公車發展歷程，「鎮館之寶」是全台唯一整座舊式公車運轉台實品，也蒐集昔日公車座椅、候車長凳、車票、時刻表、票剪、下車鈴、站牌及行先板（路線牌）等。

此外，大台南公車故事館更在館內地面推出1980年代初期的台南公車路線大地圖，在地圖上陳列從台南各地蒐集的舊式站牌，讓遊客探索每支站牌的歷史小故事，重溫當年回憶。（編輯：陳仁華）1120301