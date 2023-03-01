高市力推共融特色公園 未來4年將完成約150座

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）高雄市推動共融式特色公園，目前已完成開放26座，7座即將開放，市長陳其邁今天表示，未來4年高雄市將完成約150個共融式特色公園，且均依照社區需求規劃，讓公園更貼近市民需要。

陳其邁今天上午視察鳳山機器人主題遊戲場公園，並接受媒體聯訪表示，除了鳳山機器人主題遊戲場公園，鳳山區近期還會有公6、自強及五甲等公園陸續完工，而全市未來4年將完成約150個共融式特色公園，供市民使用。

陳其邁說，共融式特色公園需求強勁，市府加速滿足市民需求，且興建公園均會召開說明會傾聽周邊居民聲音，依社區需求規劃興建，讓公園更貼近市民需要。

高雄市政府工務局養工處表示，高雄市已完成26座共融式特色公園開放使用，7座施工檢驗完成即將開放，同時也將原有公園遊戲場進行總體檢，全面更新不符合兒童遊具安全規範遊樂設施，目前改善備查率已達100%。

養工處表示，鳳山區第77期重劃區內的公12公園，以機器人為主題發想，規劃機器人主題遊戲場公園，規劃設計時期，舉辦3場公民參與，將居民意見納入設計，打造分齡分區的遊戲空間，近期啟用後，每日使用已達上千人次。

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養工處指出，公園內有巨型機器人，藏有許多入口，並創造6大主題空間，包括機器人指揮中心、1080度旋轉滑梯、磨石子滑梯、立體攀爬架、擎天救援攀爬網及穿越障礙。

另外，為提供符合各年齡層需求的休憩遊樂設施，園內也設有特色鞦韆、遊戲沙坑等多種選擇，及適合青壯族群及年長者的健身訓練套組與休憩棚架，讓大人在看顧小孩玩樂之餘，也能在旁滿足體健及社交需求。（編輯：陳仁華）1120301