社子島自救會抗議陳情4訴求 北市府持續溝通

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社子島自救會1日在台北市政府大門前舉行記者會，成員舉著「柯規蔣不隨」、「我們要無條件剔除」等看板表達反對區段徵收，並呼籲市府停開3月4日說明會。中央社記者鄭傑文攝 112年3月1日

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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北1日電）社子島自救會今天前往北市府抗議，要求停開4日的社子島說明會及「不要柯方案 蔣市府要重新溝通」等4訴求。台北市地政局指出，會持續溝通，並舉行大型說明會。

社子島自救會上午到台北市政府大門抗議，並舉行「要求蔣萬安市長落實承諾，由下而上重新溝通，停開3/4說明會」陳情記者會。

會中，自救會要求北市府停開4日的說明會，否則將率陳情人杯葛會議到底；同時提出「不要炒地皮 社子島要原地安居」及「不要大開發 台北人要韌性城市」與「不要柯方案 蔣市府要重新溝通」和「不要再擺爛 蔣市府先輔導修繕」等4大訴求，要求台北市長蔣萬安落實競選承諾，撤回柯市府爛方案，由下而上重新溝通。

針對4日將召開的說明會，到場聲援的環境權保障基金會研究員許博任認為，這是蔣萬安上任台北市長後首次社子島相關會議，卻完全未經任何檢討及溝通，就決定延用柯市府的舊方案進行說明，是否「選前釋放善意、選後忘記」，呼籲停開說明會，否則屆時將強力杯葛會議。

環境法律人協會秘書長、律師郭鴻儀也表示，希望蔣萬安秉持法律人精神，將柯市府的社子島都市計畫案廢除，將農地改成建地、商業用地及科技專區的炒地皮都市計畫重新擬定以現有居民居住輪廓所發展的都市計畫。到場的政治大學地政系教授徐世榮也表達同樣意見。

社子島自救會發言人李華萍最後遞交陳情書，由台北市地政局副局長王瑞雲代表收下。

李華萍指出，若蔣萬安要延續前台北市長柯文哲的爛攤子計畫，又何需召開說明會；若要強拆民房，那就是等著大家抗爭，希望能傾聽居民心聲。

王瑞雲回應表示，會秉持公開、透明、誠心原則持續與大家溝通，同時會將自救會所主張停開4日說明會、由下而上重新溝通等訴求向蔣萬安報告。

會後，王瑞雲接受媒體聯訪時說明，無論用哪種方式進行開發，生態社子島都是大方向；針對居民與自救會提出的保留九大聚落訴求，市府有做非常深度的跨局處研議，也會是4日說明會最主要的議題。

王瑞雲表示，由於居民與自救會仍有不同聲音，中央也希望市府持續溝通，市府會繼續不停歇地舉行大型說明會、在地工作坊或與民眾一對一討論溝通。（編輯：戴光育）1120301