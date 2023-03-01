桃園許厝港自行車景觀大橋 預計4月通車成亮點

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桃園市長張善政1日主持市政會議時表示，推動海岸觀光必須整體規劃配套措施，目前市府海岸管理工程處從照顧環境、環保的角度推動海岸管理，未來將再搭配觀旅局在景點、旅宿業、接駁觀光等方面的經營，一步步加強桃園觀光基礎。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 112年3月1日

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（中央社記者葉臻桃園1日電）桃園許厝港自行車景觀大橋即將在4月通車。桃園市長張善政今天表示，大橋將串連許厝港濕地與草漯沙丘地質公園，成為許厝港濕地的亮點地標。

張善政上午主持市政會議時表示，推動海岸觀光必須整體規劃配套措施，目前桃園市政府海岸管理工程處從照顧環境、環保的角度推動海岸管理，未來將再搭配觀旅局在景點、旅宿業、接駁觀光等方面的經營，一步步加強桃園的觀光基礎；教育局也可以多加鼓勵學校利用這些景點進行校外參訪活動，實現海岸觀光的教育意義。

海岸管理工程處長江育德表示，許厝港濕地總面積961公頃，在民國104年2月由內政部劃定為國家級重要濕地，並由國際鳥盟評定為重要野鳥棲地（IBA， Important Bird Area），市府透過清除淤沙、回填魚塭等方式，成功復育新增22公頃濕地，獲得內政部營建署評鑑全國12濕地經營管理「特優」獎項。

江育德說，市府規劃許厝港濕地整體營造計畫，許厝港自行車景觀大橋新建工程已完工進入驗收階段，預計今年4月通車，未來遊客不必繞遠路經由台61線側車道到達對岸，降低行車風險也提升遊憩品質。

江育德也說，市府後續將在台61快速道路橋下興建「許厝港低碳轉運中心」，解決假日停車位不足的問題，自行車景觀大橋南岸也將設置許厝港人文歷史廣場，並規劃「許厝港濕地公園及生態廊道」，透過景觀設計手法創造低量、低干擾的限制性使用行為，在不影響鳥類活動的情況，導入深度探索、教育課程、親身觀察等活動。（編輯：李錫璋）1120301