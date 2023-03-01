紀念八田與一 台南隆田文資園區推繪本故事屋

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台南隆田文資教育園區與烏山頭水庫合作推出八田與一繪本故事屋活動，3月至8月每週末於兩園區輪流辦理，由說故事老師演繹嘉南大圳建造者八田與一建設水庫過程。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月1日

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南隆田chacha文資教育園區與烏山頭水庫合作推出八田與一繪本故事屋活動，3月至8月每週末於兩園區輪流辦理，盼讓民眾多認識興建烏山頭水庫的日本技師，和台灣的水利及農業。

台南市政府文化局代理局長陳修程今天透過新聞稿表示，每年5月8日是八田與一紀念日，今年隆田chacha文資教育園區與烏山頭水庫攜手推出八田與一繪本故事屋活動，透過戲劇、說書等方式，由專業說故事老師演繹八田與一建設水庫過程。

陳修程指出，每週故事主題除了烏山頭水庫以外，也涵蓋生態、食農、歷史等領域，以創新有趣的說故事模式，讓民眾認識八田與一及台灣農業發展歷史，同時也為迎接八田與一紀念日熱身。

陳修程表示，隆田chacha園區以推廣文化資產教育為使命，多數人刻板印象是文化資產艱澀、呆板，為此園區去年開創辦理八田與一故事屋活動，邀請演員以戲劇形式演出八田與一建設水庫過程，再透過常設展，讓民眾了解烏山頭水庫已從水利設施演變為台灣重要文化資產的歷史脈絡。

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陳修程表示，有趣生動的說故事形式深受家長與學童喜愛，有民眾在聽完故事後購買書籍給小孩閱讀，也有許多民眾詢問要求加開場次。而今年度在八田與一紀念日來臨前，園區攜手與烏山頭水庫持續舉辦有意義的教育推廣活動，讓文資教育向下扎根。

台南市文化局提供資料指出，八田與一繪本故事屋活動自3月起至8月，每逢單週週末於隆田chacha文資教育園區舉辦，雙週於烏山頭水庫舉辦，第一場活動將於3月4日登場，民眾聽完故事後還可搭乘烏隆線接駁巴士，往返兩大園區參觀遊玩。（編輯：張雅淨）1120301