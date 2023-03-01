黃敏惠將赴東京食品展 幸福嘉義米國際首亮相

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（中央社記者黃國芳嘉義市1日電）嘉義市政府今天舉行「2023東京國際食品展」行前記者會，現場12名業者秀出商品，其中包括幸福嘉義米也將首度在國際展場上亮相，將由市長黃敏惠攜手產業赴日推廣特色產品。

嘉義市政府表示，「2023東京國際食品展」將於7日至10日舉行，這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後的第一個亞洲國際食品展，黃敏惠今天特別主持行前記者會，並將帶隊赴日推廣嘉義市特色產品。

黃敏惠致詞表示，6日率隊前往日本參加東京國際食品展，除了出席台灣館開幕活動，為嘉義市產業做最佳代言外，赴日期間也會拜訪東京近郊埼玉縣日高市與飯能市，為嘉義市爭取更多合作機會。

黃敏惠指出，除了在正式會展上，將與雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚、彰化縣長王惠美等5名「女力」首長一同為台灣農產品打拚促銷，並期待爭取更多平台，積極推進日本市場。

嘉義市政府指出，「2023東京國際食品展」台灣館內的嘉義市館，產品包括以特選阿里山紅茶結合台灣米創意開發的阿里山特濃米奶茶與阿里山紅茶拿鐵夾心米餅、「三光米」推出久煮仍可保持Q感的幸福嘉義米（台農82號），且具細緻香氣及低蛋白質，已取得產銷履歷的優質好米。

嘉義市政府表示，嘉義市的優質商品，藉由這次赴日參加東京國際食品展，全力搶攻日本市場並行銷嘉義市，進一步提升嘉義市伴手禮品牌國際能見度。（編輯：謝雅竹）1120301