公私協力促成 苗栗竹南幸福巴士通車服務偏遠區

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苗栗縣竹南鎮向交通部公路總局爭取幸福巴士計畫，改裝的2輛無障礙大客車1日舉行通車儀式，可容納13人座及1座輪椅，將依平日、假日規劃不同路線，2日開始營運。（竹南鎮公所提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月1日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）苗栗縣竹南鎮向交通部公路總局爭取幸福巴士計畫，在中央補助、公所自籌部分經費以及民間企業贊助下，改裝2輛無障礙大客車今天通車，提供鎮內偏遠地區民眾便捷交通服務。

竹南鎮幸福巴士通車儀式今天在竹南火車站西站1樓廣場舉行，苗栗縣長鍾東錦、竹南鎮長方進興等人共同為2台幸福巴士揭幕啟程。2台巴士皆改裝為無障礙大客車，可容納13人座及1座輪椅，將依平日、假日共規劃不同路線，明天開始營運。

竹南鎮公所表示，竹南鎮地理環境呈現南北狹長型，因與市中心距離甚遠，致偏遠居民交通不便，公所透過縣府及立委陳超明協助，向交通部公路總局提報「111年度公路公共運輸服務升級計畫－幸福巴士計畫」爭取竹南幸福巴士購車補助及基礎營運費用。

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方進興指出，這項計畫總經費需新台幣747萬6000元，除獲公路總局補助339萬餘元、公所自籌200萬餘元之外，陳清波文教基金會及廣源造紙股份有限公司各捐贈100萬元，熱心促成鎮民「行的便利」。

根據鎮公所規劃，幸福巴士平日（週二至週五）以服務偏遠地區民眾往返市區為主，假日則以串連鎮內各景點，如天仁茶文化館、四方牧場、竹南啤酒廠、崎頂新樂園、龍鳳漁港、假日之森、親子之森、長青之森、官義渡公園、龍鳳宮、慈裕宮、獅山多功能運動公園、四方鮮乳酪故事館等，推動竹南鎮內觀光，詳細資訊將公佈於竹南鎮公所官網、FB等，日後也將建置QR code便利民眾查詢路線、班次時刻表等訊息。（編輯：李錫璋）1120301