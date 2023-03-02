228各界建議不斷 蔣萬安重申坦然面對撫平傷痕

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（中央社記者陳怡璇台北2日電）228紀念日雖已過，但各界建議不斷，包含議員鍾沛君認為要停辦追思會、議員王世堅要市長蔣萬安以蔣家後代身分道歉等。蔣萬安表示，持續坦然面對、還原真相、撫平傷痕。

蔣萬安今天參訪社會企業建北加油站，接受媒體聯訪時被問及228議題。包含鍾沛君說將提案停辦追思會以杜絕政治投機者、王世堅要求蔣萬安以蔣家後代身分道歉，並評蔣萬安以市長身分道歉是「美中不足」，還有二二八國家紀念館說「天馬茶房事件非引發228事件的主因」。

蔣萬安表示，身為台北市長，對於過往歷史都會記取教訓引以為戒，未來會持續傾聽228受難者家屬的聲音，相關局處也會針對持續挖掘與蒐集歷史素材，而家屬若處境困難，也會盡最大力量給予支持及幫忙。

蔣萬安說，面對228就是坦然面對、還原真相、撫平傷痕，促進社會和解，會持續努力；而228追思活動每年各地方及中央都會辦，文化局會尊重各種聲音，持續精進舉辦方式，為包容及尊重的社會努力。

另外，媒體提問關於社子島自救會抗議，要求停開4日的社子島說明會及「不要柯方案 蔣市府要重新溝通」等4訴求。

蔣萬安回應，3月4號地政局會在地方辦說明會，北市府都非常尊重地方居民相關意見，同時也會持續溝通、傾聽想法，最重要的是照顧弱勢民眾，落實安置目標。（編輯：方沛清）1120302