陳時中低調遊金門 人氣不減民眾頻邀合影

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（中央社金門縣2日電）前衛福部長陳時中最近低調走訪金門，參觀金門大橋並體驗模擬步槍射擊；帶領台灣挺過疫情的「阿中」人氣不減，所到之處頻受邀合影，友人笑稱要在各景點放置阿中人型立牌拚觀光。

2021年，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）嚴峻期間，陳時中曾以中央疫情指揮中心指揮官身分到金門視察縣府和醫院防疫整備工作，趁著228連假再訪金門。少了公務行程的大隊人馬簇擁，陳時中參訪過程相對輕鬆愜意；不過，縣府為表慎重，仍指派1名專人隨行介紹，希望陳時中對金門留下更多深刻好印象。

在金門縣牙醫師公會前後任理事長洪長享、盧冠宇和盧懷浯陪同下，陳時中先前往當地一間開設在閩南古厝內的知名私廚，品嚐融入金門風味的異國料理；私廚老闆的父親聽聞陳時中到場，還趕回家中拿出珍藏40年高粱老酒招待貴客。

餐後，一行人前往參觀才於去年通車的金門大橋。陳時中透露，上次到訪金門時，大橋仍在施工中，因為時間緊湊並未搭船到烈嶼（小金門）；這次坐車只花了不到10分鐘就抵達小金門，真的感受到這座橋梁對小金門民眾的便利。

在出身烈嶼的牙醫師洪長享安排下，陳時中分別登上當地最高峰麒麟山、最靠近大二膽的沙溪堡營區眺望對岸廈門、漳州，甚至還體驗了步槍模擬射擊。

自稱多年沒摸過真槍的陳時中在25公尺射擊拿到滿靶成績，不過在反登陸模擬戰中，卻在規定時間用完後還留存20餘發子彈，讓指導的教官笑稱，一般常見到的遊客是射擊剛開始沒多久就把子彈打完，然後坐等敵人登上灘頭堡，像陳時中這麼謹慎使用資源且有效率的學員，還真少見。

雖然陳時中等人小金門之旅堪稱低調參訪，不過，由於「阿中哥」從2020年起因為職務關係，有段時間天天都出現在電視螢幕中，這也讓他在參訪過程中每到一個景點被認出後，就開始了「人形立牌」模式，供民眾合影，來者不拒。

甚至一名當地學校老師開車看到站在路邊的陳時中，還特別繞了一圈回頭，帶著全家大小要求合影留念，讓陪同的在地友人見識到陳時中的高人氣；友人笑稱，應該在各景點擺放一個阿中人型立牌，幫忙行銷金門觀光。（編輯：陳仁華）1120302

前衛福部長陳時中（右）日前低調走訪金門，在出身烈嶼的牙醫師洪長享安排下，陳時中分別登上當地最高峰麒麟山、最靠近大二膽的沙溪堡營區眺望對岸廈門、漳州。（金門縣政府提供）中央社 112年3月2日