嘉縣228事件主題展 凸顯鄒族高山部隊角色

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

嘉義縣創新學院228事件主題展覽自3月1日到31日止，2日永慶高中學生30餘人前往觀展，瞭解228事件始末。中央社記者蔡智明攝 112年3月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）嘉縣府今天在創新學院舉辦228事件主題展覽，特別介紹當年吳鳳鄉長（今阿里山鄉）高一生等3人，出動鄒族高山部隊支援嘉義民軍，才得以圍攻水上機場，但白色恐怖時期政府秋後算帳紛遭槍決。

嘉義縣創新學院228事件主題展覽從3月1日到31日止，今天永慶高中學生30餘人前往觀展，228事件紀念基金會董事江榮森進行導覽，說明228事件始末，期待後人記取教訓，不讓慘事再發生。

江榮森告訴中央社記者，228事件時與國民黨軍隊對峙，嘉義民軍原本處於劣勢，高一生出動鄒族高山青年支援嘉義民軍，攻破紅毛埤軍械庫，取得大量武器後，民軍才得以圍攻水上機場，最為關鍵。

不過，在50年代白色恐怖時期，高一生、前達邦村長方義仲、湯守仁3名高山軍領袖，遭秋後算帳，紛紛被政府逮捕槍決。

嘉義縣政府民政處發布新聞稿表示，展覽內容共分5大主題包括發生背景、事件經過、嘉義地區的重大事件、後續平反運動及轉型正義遺址紀錄，播放「傷痕二二八」紀錄片，描述台灣人民及當時極權統治的官方解釋，陳述事件始末，形成一股「歷史」及「反省歷史」的力量，值得一觀。（編輯：陳仁華）1120302