推廣電動機車 花蓮祭優惠最高補助2.28萬元

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（中央社記者李先鳳花蓮縣2日電）花縣府推廣電動機車，祭多項優惠措施，112年補助1000輛電動機車，每輛補助1萬元；民眾若換購電動機車，可獲各項補助，包括花東基金加碼、經濟部工業局及花蓮縣環保局等，最高可獲2萬2800元補助。

花蓮縣環保局今天發布訊息表示，提升空氣品質，花蓮縣政府爭取花東基金換購電動機車補助申請，民國112年補助1000輛電動機車，每輛補助新台幣1萬元；109至112年每年補助1000輛電動機車，共補助4000輛。

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針對96年6月以前出廠的老舊燃油機車，環保署每輛機車提供2000元補助及300元回收獎勵；依據「淘汰老舊機車換購電動機車溫室氣體減量獎勵辦法」，民眾可選擇由環保署的每輛1000元或竹科管理局每輛1500元收購汰舊換購電動機車，竹科管理局分2年收購10萬輛，名額用完為止。

環保局表示，為了方便民眾及遊客騎乘電動機車，現階段花蓮縣共設有173座電動車充電站，以及106座電池交換站，未來仍會積極打造低污染交通工具使用環境，布設充電網絡，以期提升騎乘電動機車電力補給便利性，建構花蓮低污染交通運具優質環境，潔淨空氣品質。（編輯：陳仁華）1120302