桃園自來水管線汰換 王美花：漏水率還要再降低

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

經濟部長王美花（前右3）2日與桃園市長張善政視察桃園區經國路、有恆街汰換管線工程，了解台灣自來水公司的桃園穩定供水計畫、汰換工程細節。中央社記者葉臻攝 112年3月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園2日電）經濟部長王美花今天視察桃園自來水管線汰換工程時表示，桃園的漏水率從18%降到12%，未來還要再降低；桃園市長張善政說，針對桃園新開發區域，佈建管線也要能超前部署。

桃園市龍潭區三坑抽水站今年1月發生原水管線爆裂，造成33萬戶停水，引發外界關注自來水管線老舊問題。王美花中午和張善政一同視察桃園區經國路、有恆街汰換管線工程，了解台灣自來水公司桃園穩定供水計畫、汰換工程細節。

王美花接受媒體聯訪時表示，因應桃園人口增加和台地地形，老舊管線確實要維護和更新，在政府努力下，桃園漏水率也從18%降到12%，未來還要持續降低，台灣水資源珍貴，「降低漏水率，就是把水留下來」。

張善政表示，經由1月爆管事件，希望經濟部和台水公司，對於漏水爆管更加重視，希望市府和台水能更緊密配合，隨著管線汰換，漏水率、爆管都降低。

張善政也說，桃園是成長中的都市，針對新開發區域，佈建管線也要能超前部署、符合未來需求，供水工程有沒有前瞻眼光，桃園就是指標，市府會跟台水公司建立良好合作默契，未來在新開發區域需求量預估好，讓台水公司能夠做更充裕供水設施佈建。

台水公司表示，桃園市工業用水占整體供水量33%，供水需求達每天120萬立方公尺；桃園在民國102至111年已投入汰換管線經費約新台幣55億元，汰換管線長度約439公里。

台水公司說，今天的汰換管線工程，主管線採用延性鑄鐵管，耐用年限達40年以上，且耐壓、耐震，用戶管線同步採用耐震且不易漏水的不銹鋼波狀管，可有效降低漏水，滿足當地區域發展。

台水公司也說，未來重大供水工程包括航空城區外供水工程、八德加壓站工程、大湳送龜山複線工程、三坑中繼加壓站工程及龍潭淨水場改善工程等，以因應桃園地區用水成長需求及強化供水韌性。（編輯：方沛清） 1120302