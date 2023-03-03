北市公辦都更意願門檻降為75% 還有助選屋等服務

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（中央社記者陳怡璇台北3日電）台北市政府今天宣布公辦都更受理意願門檻自90%降至75%，並推出「早進場、幫試算、助選屋」等3大加值服務。市長蔣萬安表示，公告之後信維整宅、廣慈西側都更案立即適用。

台北市政府召開公辦都更政策升級首發記者會，公告實施「台北市公辦都市更新7599專案計畫」，意即公辦都更案受理意願門檻自90%降至75%，並推出「早進場、幫試算、助選屋」3大加值創新服務。

蔣萬安出席記者會表示，受理申請條件除了仍需位於更新地區且基地面積達2000平方公尺之外，第1階段民眾自行整合意願門檻自90%降至75%，市府團隊就能「早進場」，進行試算、建物量體規劃等，提高觀望中或不清楚政策民眾的參與意願。

而進入第2階段後，將啟動「幫試算」，聯合民間專業技術團隊組成「公辦都更台北隊」，協助公辦都更案進行方案評估、召開說明會，以及提供更精確的建物規劃、估價等財務評估。蔣萬安表示，此階段預計吸引更多人加入，因此意願門檻為90%。

而進入第3階段後，將由北市住都中心「助選屋」，協助進行模擬選配，讓住戶充分了解分回後的權利價值，等選配率達到90%，即可選定為公辦都更案件，並辦理後續招商及審議作業。

蔣萬安舉例表示，信維整宅住戶意願已到近81%，廣慈西側都更案也已整合到86%，但兩者離90%都還有段距離；如今7599計畫上路，這兩案就可以立即適用，進入到下一階段。

信維整宅主委廖廣志今天也出席記者會，他會後表示，第2、3階段的門檻依舊是90%，但很多商業戶或是持有1戶以上的1樓店面不會同意，這個計畫「有幫助但是不大」，希望政府拿出智慧再想想。

另外，蔣萬安競選時曾表示要將都更處升格為都更局。都更處證實已收到市府指示，正在籌備中。（編輯：方沛清）1120303