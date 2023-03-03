陳其邁3/5啟程赴日本 行銷高雄農漁特產與招商

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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）高雄市長陳其邁5日將率團出訪日本，此行除參加「東京食品展」，也將回訪友好城市熊本縣、市，並安排與日本國會議員、企業等會面，希望與日本建立更深厚情誼，及多面向的實質互動。

高雄市政府今天新聞稿表示，陳其邁連任後全面拓展城市外交，大力行銷高雄農漁特產，並積極向國際招商引資，將於5日首次率團出訪日本。此行將出訪7天，成員包括農業局、海洋局、經發局、觀光局、新聞局與行政暨國際處。

市府表示，除了6日在東京出席高雄市主辦的農特產拓銷記者會，更將率高雄13家農漁團體參加亞洲規模最大的東京國際食品展，將蜜棗、鳳梨、玉荷包荔枝、烏魚子等高雄農產強項行銷到國際，並促進台日經濟交流。

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東京食品展行程結束後，訪團7日上午將拜會自民黨政調會長荻生田光一，並參加東京國際食品展台灣館開幕儀式。8日拜訪高雄市友好城市熊本縣、熊本市，並將前往熊本城天守閣參觀，同時，也將安排企業參訪、觀光交流。

此外，陳其邁10日還將走訪九州福岡，拜會福岡縣知事服部誠太郎，並參訪在地百年製茶廠，觀摩日本茶廠「一條龍」的製茶作業。陳其邁表示，希望此行除促進雙方產業合作、拓展高雄物產海外通路，也深化城市間友誼與交流。（編輯：黃世雅）1120303