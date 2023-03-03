當婦女依靠 周春米推新政策全面體貼需求

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（中央社記者蔡孟妤屏東縣3日電）婦女節前夕，屏東縣長周春米今提出婦女新政策，包括全台首創跟騷被害人一站式服務、到宅母嬰照護月嫂服務擴大至第1胎，從育兒、就業、福利到人身安全，全面體貼婦女需求。

周春米今天率社會、警察、教育、環保、衛生、長照，以及勞動暨青年發展處等7個局處首長出席記者會，展現團隊執行力與決心。她說，「身為屏東73年來的第一位女性縣長，更希望讓女性的身影被看見、聲音被聽見」。依縣府公布數據，周春米上任後培力女性參與公共事務，24個局處中任用女性一級主管9人，超過3/8，佔37.5%；女性擔任社區社團理事長841人，高於全國比例，讓女性力量擴散到參與公共決策。

發表會上，周春米從女性面臨懷胎、育兒、教育、健康、就業、長照及安全等逐一說明。縣府推動的到宅月嫂服務原先以養育第2胎的婦女為主，經縣府盤點資源及經費，決定擴大至第1胎，80小時現值2萬元都由縣府買單，讓新手爸媽不再焦慮；縣府並持續開辦月嫂培訓班，預計有1000個家庭受益，及創造100位女性就業機會。

小baby長大後上學，有課後照顧需求，屏東縣是全國唯一全面開辦國小課後照顧到下午6時的縣市。周春米決定延伸課照到國中，讓雙薪家庭家長能安心就業。

目前屏東縣已進入超高齡社會，65歲人口已達19.47%，家庭照顧人力不足，加上隨高齡而來諸多挑戰，例如失能、失智比例逐漸攀升、照顧人力、資源布建等問題。女性經常被賦予照顧者角色，縣府於3月1日率全國之先成立長期照護處，透過更專業、更全面規劃，提高服務涵蓋率及量能，減輕家庭照顧者負荷與壓力，讓婦女有喘息空間，進而打造五心級希望城市，一起共老。

女性人身安全議題，自民國111年6月跟蹤騷擾防制法上路後，屏東縣截至去年底共94案。為有效保護被害人，全國首創跟蹤騷擾被害人一站式服務，在任一派出所報案，警政、社政、醫政同步啟動服務，由專業人員關懷陪伴，必要時於被害人住居所或工作場所設置巡邏箱，保護身心安全。

對於屏東女性就業率不到6成，縣府也針對二度就業女性進行「職場新女力 婦出最有力」一對一職涯諮詢，協助女性重返職場，並補助工作相關配備，如面試治裝費、鞋子等，每人1年內最高補助新台幣2000元，提供女性面試、求職、初上工時的支持服務。

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最後在友善生活環境上，周春米指示各局處將公共設施全面納入性別觀點，包括公廁性別比、親子廁所、掛勾、通道、扶手、照明、清潔等，人潮眾多觀光風景區、火車站、加油站等公廁，張貼專屬QR code，民眾可透過手機掃描QR code後連接至通報平台反映公廁相關問題，將由專人處理。

屏東縣社會局新聞稿表示，在少子化、高齡化浪潮下，縣府除守護每一位小寶貝和老寶貝，更要支持他們背後重要的支柱，也就是每一位女性，因為每一位女性可能身兼數職，扮演多重角色；縣府團隊從女性需求出發，落實推動性別平等價值，推出婦女政策，減輕因傳統性別角色而來的照顧負擔，及提升自立自主就業支持。（編輯：孫承武）1120302