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陳其邁3/5率團訪日 食品展要大秀高雄農漁產

2023/3/4 12:00
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（中央社記者林巧璉高雄4日電）高雄市長陳其邁明天將出訪日本，7日參加東京食品展行銷高雄農漁產。他今天表示，這次有13家高雄特色農漁產參展，包括蜜棗、烏魚子、鳳梨、午仔魚等，希望能擴大日本市場。

陳其邁上午出席婦女節活動接受媒體聯訪指出，除了參加東京食品展，也會透過台北駐日經濟文化代表處協助安排拜訪行程，目前既定的是回訪熊本、福岡等。此行目的是城市交流、姐妹市互訪、推銷農產品，也希望能促進雙方投資。

2023東京食品展將於3月7日至10日，在日本Tokyo Big Sight東京國際展示場開幕。高雄農業局新聞稿指出，推薦13家高雄首選農漁產品，除生鮮農漁產，特色加工品包括鳳梨酵素飲、冰糖玉荷包燉銀耳露、桑椹荔枝玫瑰果醬等超過百項商品也是此次亮點。

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首次亮相的「金旺鳳梨酵素飲」，業者創意將鳳梨與薑黃巧妙結合，要用酸甜滋味搶攻日本市場。水產品部分，有日本民眾最喜歡的烏魚子，將以一口烏提供試吃，另有花枝漿、排系列，和生食級的鯛魚片與鱸魚精。

陳其邁此行也會訪問熊本縣、熊本市，他表示，高雄跟熊本在產業結構，包括半導體、高科技產業有不少互補、可相互投資的機會。今年1月熊本官員來訪時，有初步交流，台積電也到熊本設廠，相信雙方有很多交流的機會。（編輯：郭諭儒）1120304

#陳其邁
#高雄市
#日本
陳其邁
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