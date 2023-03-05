黃偉哲率團參加東京食品展 盼讓世界看見台南

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2023日本東京國際食品展即將登場，台南市長黃偉哲（中）5日從桃園國際機場搭機赴日，親自率領「農產台南隊」出發參展。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月5日

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）日本東京食品展即將登場，台南市長黃偉哲今天帶領「農產台南隊」出發前往參展，黃偉哲表示，希望藉由東京食品展的國際曝光，讓世界看見台南。

黃偉哲下午透過新聞稿表示，東京食品展與一般展銷場合最大的差異，在於強調商業端與商業端（B to B）的合作關係，也更強調農產原物料在生產之後的中段通路與行銷，是與傳統的「帶最終商品去展覽」最大不同所在。

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黃偉哲表示，台南物產豐饒、品質一級棒，近來透過與行政院農委會積極合作，強化冷鏈、產銷通路，讓新鮮的台南農產，不只是可以從產地直達台灣消費者的餐桌，更提升為送到國外廠商或消費者的餐桌上。

黃偉哲表示，這次出訪的兩大目標，第一是和日本在地知名通路合作，開闢專區讓日本消費者可以就近選購台南農產；第二是與其他縣市合作，一起為台灣農民爭取更好的機會，例如將與南投縣第二選區立委補選當選人蔡培慧合作，共同推廣南投的好東西。（編輯：黃世雅）1120305