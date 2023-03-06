北市響應「疫苗+1」 滿50歲者接種送500元禮券

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北6日電）響應「疫苗+1」活動，台北市衛生局表示，即日起至20日，50歲以上市民接種任一追加劑皆可獲得500元超商禮券，符合資格者明天起可透過台北市疫苗預約平台登記在下週施打。

中央流行疫情指揮中心今天起推動「疫苗+1、解封安心」全民COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種運動，鼓勵未曾接種任何一劑、尚未完成基礎劑或6歲以上自今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗者響應接種。

台北市衛生局發布新聞稿表示，即日起至20日，設籍台北市的50歲以上民眾接種任一追加劑（第3劑至第6劑）皆可獲得新台幣500元超商禮券，符合資格者可透過台北市疫苗預約平台登記接種，或到有開設疫苗特別門診的醫院掛號接種。

衛生局指出，疫苗預約平台明天上午9時至10日下午9時開放登記，預定接種時間為13日至19日，提供莫德納次世代BA.4/5、兒童莫德納、BNT、Novavax等不同種類疫苗，共逾7萬個名額。

衛生局專委紀玉秋接受電訪表示，因應防疫措施持續鬆綁，還是呼籲尚未完成基礎劑接種者盡快接種以獲得保護力，尤其是65歲以上長者等脆弱族群。（編輯：李錫璋）1120306