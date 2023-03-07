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乾旱又逢清明掃墓 花蓮林管處籲提高防火警覺

2023/3/7 10:49（3/7 11:56 更新）
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面臨極端氣候下乾旱，溪川流量持續下降，近期又逢清明掃墓時節，天乾物燥，花蓮林管處提醒民眾進入山林提高防火警覺。圖為木瓜山52林班山林火災後現場。（花蓮林區管理處提供）中央社記者李先鳳傳真 112年3月7日
面臨極端氣候下乾旱，溪川流量持續下降，近期又逢清明掃墓時節，天乾物燥，花蓮林管處提醒民眾進入山林提高防火警覺。圖為木瓜山52林班山林火災後現場。（花蓮林區管理處提供）中央社記者李先鳳傳真 112年3月7日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）面臨極端氣候下乾旱，特別是南部降雨量去年不到歷史平均的4成，為30年來新低，溪川流量持續下降，近期又逢清明掃墓時節，天乾物燥，花蓮林管處提醒民眾進入山林提高防火警覺。

林務局花蓮林區管理處今天發布訊息表示，日前228紀念日連假，熱門登山路線－能高台灣池營地發生森林火災事件，延燒15公頃箭竹林，讓林務、警消、空勤等人員疲於奔命。

又逢清明掃墓時節，民眾祭祖，常因燃燒冥紙、雜草及燃放鞭炮不慎引發山林火災，為防範火災案件發生，呼籲民眾清明祭祖掃墓小心火燭、提高防火警覺，勿使用燃燒方式整地除草。

依據消防法第14條規定，引火除草整地要經主管機關（縣、市政府）許可；另森林法第34條規定，森林區域及森林保護區內，引火要經過許可，違反規定，最高處新台幣60萬元罰鍰；因而燒毀他人森林，可處3年以上、10年以下有期徒刑，並須負民事賠償責任。

林管處提醒，民眾進入森林區域謹記三「不」三「要」，「不」隨意引火、「不」拋棄菸蒂、「不」焚燒垃圾；「要」小心火種、「要」注意用火安全、「要」熟記保林防火專線。

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林管處為鼓勵全民檢舉擅自放火燒毀國有林者，可撥打免費電話0800-000930（您您您，救山林）、0800-057930（林務局救山林）舉發，如因而查獲人犯，得發給每案新台幣10萬元以下破案獎金；若經主管機關認定情節重大者，舉發獎金最高可領100萬元。

考量台灣山區幅員廣大，森林火災發生時，第一時間無法即時獲取詳細資訊，因此，最先通報者，會發給新台幣5000元以下獎金或獎狀，希望尚未釀災前，能及時發現處理與控制；大家共同保護森林資源，防止及避免森林火災的發生，全民才能繼續共享美麗山林。（編輯：陳仁華）1120307

#花蓮林管處
#林務局花蓮林區管理處
#森林法第34條
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