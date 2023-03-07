東京食品展開幕 陳其邁苦練日文推銷高雄農漁產

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「2023東京國際食品展」7日在日本東京國際展覽館開幕，高雄市長陳其邁（前中）出席致詞，並全程以苦練有成的日文推介高雄農漁產和加工品。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月7日

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（中央社記者蔡孟妤、林巧璉高雄7日電）「2023東京國際食品展」今天在日本東京國際展覽館開幕，高雄市長陳其邁出席致詞時，全程以苦練有成的日文推介高雄農漁產和加工品，加深行銷高雄力道。

「2023東京國際食品展」今天在日本東京國際展覽館開幕，高雄市由陳其邁領軍轄內13家深具外銷潛力的農漁民團體、農企業等單位組成代表團參展。

展現為推銷農漁產苦練的日文成果，陳其邁致詞時表示，今天是來行銷高雄好吃的蜜棗、香蕉、烏魚子、鳳梨、花枝丸、蜂蜜、芭樂、桑葚汁、虱目魚、石斑魚、鮪魚生魚片，要將這些幸福滋味介紹給日本友人。

高雄市政府會後發布新聞稿表示，日本姐妹市八王子市前市長、現任台灣友好交流協會理事長黑須隆一今天也到會場致意，並與陳其邁互動；八王子市採購高雄鳳梨，預計今年5月將送達，供八王子市國中營養午餐水果使用。

農業局長張清榮表示，今年度農漁產輸日暢旺，旗山果菜合作社預計將出口香蕉逾1500公噸、鳳梨逾500公噸；加洲果菜則與日本7-11超商洽談合作中；春上香合作社亦爭取到10公噸玉荷包荔枝訂單；一鳴生技農園預計將外銷破萬瓶玉荷包冷凍乾燥果乾，成效斐然。

海洋局長張漢雄說，海洋局與台灣區冷凍水產工業同業公會聯手主打「高雄海味」品牌，推出眾多水產品，今年預計外銷日本農產逾千貨櫃，外銷量將更勝去年。

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此外，除行銷高雄農漁產品，陳其邁此行也拚招商。陳其邁昨天到東京三井化學集團總部拜會，親自介紹高雄投資環境，向集團會長淡輪敏爭取擴大投資高雄，強化南部半導體生態系。

陳其邁致詞表示，感謝三井化學旗下台灣東喜璐公司自民國106年起投資高雄，進駐南科高雄園區；今年10月，耗資新台幣24億元的2期新廠會完工量產，將成為台灣半導體產業鏈關鍵角色；盼促成三井集團與在地業者、學校合作，打造技術創新、設計研發及產品測試基地。（編輯：陳仁華）1120307