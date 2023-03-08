衛武營管風琴音樂節 跨縣市串連世界級管風琴

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（中央社記者林巧璉屏東縣8日電）衛武營國家藝術文化中心今年首度與屏東縣政府合作，3月22日起將舉辦「衛武營管風琴音樂節」，透過兩座最新穎的世界級管風琴，讓觀眾感受「樂器之王」的百變風情。

音樂節記者會今天在屏東演藝廳舉辦，縣府文化處表示，屏東演藝廳管風琴是世界唯一以竹子和風管製成的福爾摩沙笛管，與獨特的水平式音管設計。國家場館與地方場館的首次合作，就以別具特色的管風琴作為交流主題，希望民眾一起來享受。

衛武營藝術總監簡文彬今表示，衛武營擁有全亞洲最大管風琴搭配音樂廳精湛的音場設計，被譽為世界最適合演奏管風琴廳院之一。

簡文彬說，衛武營和屏東演藝廳不到20公里距離就有兩座音樂廳管風琴，這是歐洲才有的光景。這次規畫要讓觀眾透過世界級管風琴演奏家之手，一次享受到兩種不同風貌的管風琴天籟。

音樂節藝術總監、管風琴天后伊維塔．艾普卡娜（Iveta Apkalna）規畫3場音樂會，首場音樂會是3月22日在屏東演藝廳演出的「巴赫與葛拉斯」伊維塔．艾普卡娜獨奏會。

第2場是3月24日衛武營音樂廳演出的「經典盛會」伊維塔．艾普卡娜X簡文彬X高市交音樂會。壓軸場次，特邀世界手風琴大賽冠軍、立陶宛的馬丁納斯．萊維茨基斯（Martynas Levickis）在3月26日的「管風琴與手風琴二重奏之夜」，管風琴和手風琴將合體演出。（編輯：龍柏安）1120308