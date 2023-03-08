曾為中埔地標 保齡球館部分土地逾千萬拍出

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嘉義縣中埔鄉佳祿保齡球館曾是當地地標，因地主欠稅及積欠債務，法務部行政執行署嘉義分署7日拍賣，其中2筆土地585坪，以新台幣1116萬元賣出。（行政執行署嘉義分署提供）中央社記者黃國芳傳真 112年3月8日

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（中央社記者黃國芳嘉義市8日電）嘉義縣中埔鄉「佳祿保齡球館」曾是當地地標，因地主欠稅及積欠民間債務，法務部行政執行署嘉義分署昨天拍賣，其中2筆土地585坪，以1116萬元賣出，買家認為買到賺到。

行政執行署嘉義分署今天發布新聞稿指出，「佳祿保齡球館」在80年代興盛一時，曾是中埔鄉著名地標，後來逐漸沒落；李姓地主歷年欠繳房屋稅及地價稅截至目前為止，已約有新台幣275萬元。

嘉義分署表示，李姓地主除了欠繳房地稅外，也積欠其他民間債務，土地建物經多次法拍，但最後都以流標收場；因地主無力繳納欠稅，且沒有其他財產可供執行，因此嘉義分署重啟法拍程序，拍賣土地面積逾6500坪，土地位於嘉白公路旁，又臨近82線東西快速公路，交通便利。

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嘉義分署主任行政執行官穆治平今天告訴中央社記者，嘉義分署今天拍賣「佳祿保齡球館」所在的3筆土地，超過6500坪，底價合計逾1億6500萬元，其中2筆土地計有585坪，以1116萬元賣出；「佳祿保齡球館」最大一筆約6000坪，底價約1億6000萬元，土地尚無人投標，未來將減價拍賣。

買主昨天委託呂姓代書業者標得「佳祿保齡球館」其中2筆土地，買主認為目前房地產價格高漲，法拍價比市價便宜許多，現在是買到賺到。（編輯：陳仁華）1120308