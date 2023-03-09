桃園后厝國小將停招 末代畢業生鐵馬環島啟程

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桃園市大園區后厝國小將停招，最後一屆的畢業生「鐵馬環島」9日上午出發，受到全校師生列隊歡呼。中央社記者葉臻攝 112年3月9日

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（中央社記者葉臻桃園9日電）桃園市大園區后厝國小將在明年停招，最後一屆、為期14天的畢業生「鐵馬環島」在今天上午出發，受到全校師生的歡呼。桃園市長張善政也領隊騎乘一小段路替學生打氣。

后厝國小校長王建興在啟程活動時表示，以往都會替畢業生舉辦「鐵馬環島」，如今將要畫下句點，今天起至22日為期14天的「舞動騎跡Fun眼台灣單車環島活動」，將成為最後一屆畢業生鐵馬環島。

王建興說，后厝國小是學生不到100人的小校，從2010年開始第1屆的單車環島之旅，至今已邁入第10屆；為了這次全程1072公里單車環島，孩子們已從去年8月至今年1月利用週日進行了5次長距離路騎訓練活動。

王建興說，這次單車環島第1站將從桃園南下騎至苗栗通霄白沙屯拱天宮，旅途中會搭船跳島至嘉義外傘頂洲、屏東小琉球，再一路北上台東、花蓮、宜蘭，回到后厝國小；過程中也會參訪台南篤加國小、屏東琉球國小、屏東車城國小、宜蘭公正國小、新北鼻頭國小。

張善政上午至后厝國小替準備環島的小騎士們加油打氣，並帶頭騎了一小段路；小騎士們在出發前高聲宣誓，會克服困難完成這段環島旅程、讓父母驕傲，隨後在老師們帶領下出發，受到全校學生列隊歡呼。

受到桃園航空城計畫影響，航空城計畫區內的5所國小，除了竹圍國小將搬遷至竹圍國中校區外，陳康、圳頭、沙崙、后厝4所小學將在2024年7月前停招廢校。（編輯：方沛清）1120309

桃園市大園區后厝國小將停招，最後一屆的畢業生「鐵馬環島」在9日上午出發，小騎士們在出發前高聲宣誓，會克服困難完成這段全程1072公里的環島旅程。中央社記者葉臻攝 112年3月9日

桃園市大園區后厝國小將在2024年停招，最後一屆、為期14天的畢業生「鐵馬環島」9日上午啟程出發。中央社記者葉臻攝 112年3月9日

桃園市大園區后厝國小將停招，最後一屆、為期14天的畢業生「鐵馬環島」9日上午出發，桃園市長張善政（前左2）領隊騎乘一小段路替學生打氣。中央社記者葉臻攝 112年3月9日