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議員指擬取消龍舟賽常青組補助 北市：僅調整

2023/3/9 12:47
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（中央社記者劉建邦台北9日電）台北市議員洪婉臻指出，北市府擬取消國際龍舟錦標賽常青組補助費，恐影響想參賽長輩意願。北市府今天表示，因常青組報名人數增加，未取消補助，是調整與其他組別一樣。

台北市政府在每年6月間舉辦台北國際龍舟錦標賽，吸引眾多國內外好手參賽。民進黨台北市議員洪婉臻透過媒體群組指出，北市府為鼓勵長輩參加活動，設錦標賽常青組，在沒違規完成賽事，可獲補助新台幣2萬元。

洪婉臻說，政策立意良善，過去吸引許多長輩參賽，但北市府近期擬取消常青組補助且要預先收報名費，影響參賽長輩意願及權益。

她表示，市長蔣萬安才宣布恢復發重陽敬老金，若取消補助根本是挖東牆補西牆，應恢復補助，讓長輩開心參賽。有網友在台北國際龍舟錦標賽臉書Facebook專頁留言，因補助才有辦法組隊參加常青組，盼可恢復。

北市體育局副局長蔡培林接受媒體電訪時表示，為推廣50歲以上民眾參賽，設常青組，考量報名人數持續增加，把補助調整與其它組別一樣，並未取消。

他說，台北國際龍舟錦標賽分為大型及小型龍舟組，小型組包含男子組、女子組、混合組、常青組，每年會收報名費當保證金，確保出賽，避免影響其他隊伍權益。

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體育局指出，龍舟錦標賽自2013年增設50歲常青組，因每年深受民眾熱情參與，去年各參賽團體建議，盼有公開透明參賽機制，邀請相關代表討論，取得共識，今年賽事改採公開抽籤制度及提高總獎金。

體育局表示，常青組向來報名踴躍，去年共28隊出賽，今年增加至32隊，報名費恢復至3000元；常青組過去出賽一趟補助5000元、上限2萬元，今年與其他組別一樣，調整為一趟3000元、最高1萬2000元，讓所有賽事補助一致。（編輯：方沛清）1120309

#洪婉臻
#北市府
#北市體育局
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