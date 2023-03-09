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黃敏惠參訪日本埼玉縣照護機構 盼能多元合作

2023/3/9 15:46（3/9 15:56 更新）
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嘉義市長黃敏惠（前右4）日前率團赴日，9日至埼玉縣分別參訪日高市與飯能市政府的農會及社福中心等機構，觀摩地方產業發展和社福政策執行情形。圖為參訪團在飯能市合影留念。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 112年3月9日
嘉義市長黃敏惠（前右4）日前率團赴日，9日至埼玉縣分別參訪日高市與飯能市政府的農會及社福中心等機構，觀摩地方產業發展和社福政策執行情形。圖為參訪團在飯能市合影留念。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 112年3月9日
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（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）嘉義市長黃敏惠日前率團赴日參加「2023東京食品展」，今天前往東京近郊的埼玉縣參訪日高市與飯能市政府，特別是具有前瞻性的整合式照護機構，盼未來有更多元的合作。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，黃敏惠率市府參訪團赴日參加「2023東京食品展」，除協助產業嘉義隊爭取國際商機外，並於今天前往東京近郊的埼玉縣，分別參訪日高市與飯能市政府的農會及社福中心等機構，觀摩地方產業發展和社會福利政策執行情形。

黃敏惠表示，參訪團與日高市、飯能市政府進行產業、觀光、文化、棒球等面向交流，期盼這次到訪能夠牽起兩地友誼，用嘉義好物和世界交朋友，促進未來有更多元的深入合作。

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黃敏惠指出，面對少子化和高齡化並存的議題，政府的社會福利政策顯得更加重要；飯能市當地的社福中心建築物已興建26年，當時即規劃出整合式的照護機構，不僅設備完善、環境明亮，且顧及不同年齡層和身心障礙族群，相當具有前瞻性，恰好與嘉義市政府打造「全齡共享、世代宜居」城市願景不謀而合，值得觀摩學習。

市府指出，日本埼玉縣日高市與飯能市都是東京附近的住宅型城市，埼玉縣距離東京市中心不遠，僅1小時車程，因地理條件便利，逐漸發展成「工作在東京、生活在埼玉」的生活型態，而住宅型城市內的食品通路也有很明顯改變，店鋪多元經營且發展成熟。（編輯：謝雅竹）1120309

#黃敏惠
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