北市公布酒駕累犯27人 有人被罰4次學不乖

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（中央社記者陳怡璇台北9日電）台北市交通事件裁決所今第21次公布酒（毒）駕累犯，共27人，累計244人；其中有酒駕4次的累犯已被吊銷駕照、機車牌照吊扣2年；毒駕累犯2次也有1人。

裁決所表示，本次有酒駕累犯4次的黃苡霖，在市民大道一段被逮，酒測值0.23，是本次罰鍰最高者，處罰鍰新台幣27萬元，因為累犯第3次以上依前次罰鍰金額再加9萬，黃苡霖罰鍰依前次罰鍰金額18萬再加計9萬，駕照已吊銷，該機車牌照另處分吊扣2年。

酒駕3次者有8人，楊皓宇（承德路五段，酒測值0.26）、陳奕豪（環河南二路，酒測值0.31）、賴家峰（承德路二段，酒測值0.38）、雲志豪（羅斯福路三段，酒測值0.53） 、許志輝（舊莊路一段，酒測值0.21）、洪唯壹（港墘路，酒測值0.32） 、林詩淵（民權西路，酒測值0.16）、楊雷蒙（華江橋，酒測值0.17） 。

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毒駕方面也有累犯2次1人，為詹淳皓，在康寧路三段被逮。

酒駕累犯2次17人，黃浩宸（萬大路，酒測值0.34）、黃士育（林森北路，酒測值0.29）、葉育誠（松壽路，酒測值0.62）、黃宗鵬（承德路二段，酒測值0.57）、楊志男（昆陽街，酒測值0.23）、陳儀芳（杏林二路，酒測值0.77）、張克禮（新生北路一段，酒測值0.28）、黃國勝（和平西路一段，酒測值0.31）、莊添榮（民權東路六段，酒測值0.31）、陳俊榮（民權西路，酒測值0.19）、翁武均（重慶北路二段，酒測值0.22）、張晴翔（明水路，酒測值0.19）、陳興寧（和平東路三段，酒測值0.41）、黃睿熹（安康路，酒測值0.68）、黃瑞茂（環河南路三段，酒測值0.60）、周冠宇（環河南路，酒測值0.37）、林子崴（環河南路一段，酒測值0.21）。（編輯：張銘坤）1120309