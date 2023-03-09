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陳其邁赴日拜會半導體設備大廠 爭取投資高雄

2023/3/9 16:54（3/9 17:01 更新）
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高雄市長陳其邁（左）9日在日本拜會全球知名半導體設備與生產輔助系統大廠Meistier Corporation社長工藤正也（右），向其介紹高雄半導體產業發展前景，力邀投資高雄。（高雄市經發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月9日
高雄市長陳其邁（左）9日在日本拜會全球知名半導體設備與生產輔助系統大廠Meistier Corporation社長工藤正也（右），向其介紹高雄半導體產業發展前景，力邀投資高雄。（高雄市經發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月9日
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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）高雄市長陳其邁今天率多家高雄企業，拜會日本全球知名半導體設備與生產輔助系統大廠Meistier Corporation，向社長工藤正也介紹高雄半導體產業發展前景，並爭取投資高雄。

陳其邁5日起率隊赴日交流與招商，今天在市府經發局長廖泰翔、高雄市工策會總幹事周玲妏及南六企業、長興材料工業、駐龍精密機械等企業陪同下，拜會全球知名半導體設備與生產輔助系統大廠Meistier Corporation。

高雄市經發局會後發布新聞稿指出，陳其邁當面向Meistier Corporation社長工藤正也介紹高雄半導體產業發展前景，爭取投資高雄，強化南台灣半導體供應鏈，攜手拓展全球市場。

總部位於熊本縣的Meistier Corporation是全球知名工業精密設備開發、設計和維護商，在台設有特瑞科技、修偲科技等子公司，並因應台積電在熊本設廠，興建開發製造據點「Fab3」及成立「機器人解決方案中心」。

Meistier Corporation近年也開發智慧化協同作業機器人與生產輔助系統，業務範疇含括製造設備、半導體精密機械供應及嵌入式物聯網系統和周邊設備，是在地製造業工廠智慧化重要推手。

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陳其邁拜會致詞表示，高雄推動產業轉型，打造南部半導體S廊帶，帶動半導體生產設備需求持續增加，Meistier Corporation旗下特瑞科技、修偲科技在台提供半導體相關設備裝機、保養與維修等服務，是完善半導體產業鏈重要元素。

陳其邁說，此次拜會Meistier Corporation是要當面介紹高雄投資環境，爭取加碼投資高雄，帶動產業智慧轉型。此外，隨訪的高雄企業也對Meistier Corporation半導體及水產等部分表達進一步合作意願，雙方並相約下次高雄見。（編輯：謝雅竹）1120309

#陳其邁
#高雄市
#特瑞科技
陳其邁
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