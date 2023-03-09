促進熊本、高雄觀光 高市觀光局：努力重啟航線

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高雄市長陳其邁（右）參訪日本九州，9日前往參觀修復完成的熊本城天守閣，熊本市長大西一史（前左）也現身歡迎。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月9日

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）高市觀光局今天表示，為鼓勵高雄市民多到日本熊本縣觀光，同時也歡迎熊本縣民到高雄旅遊，市府也將持續商請航空公司及兩地旅行業者，努力重啟高雄、熊本直航，促進雙方多元合作交流。

陳其邁今天參訪熊本城，參觀修復完成的天守閣，陳其邁致詞表示，熊本城是熊本的象徵，見到熊本城深感雄偉壯觀，完全展現出熊本的活力，此外熊本城古蹟修復技術及城市行銷的經驗，也值得市府團隊借鏡參考。

陳其邁表示，2016年熊本發生規模7.3強震，熊本城等重要景點受到嚴重損害，高雄市民震災捐款逾新台幣4000萬元；日本在台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情初期也曾率先慷慨捐贈疫苗給台灣，可見高雄與熊本的交流已達到新的層次，是新的城市戰略伙伴關係。

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陳其邁說，今天走訪修復完成的熊本城天守閣，感受到熊本旺盛的生命力，希望高雄市民也能多到熊本觀光旅遊，加深與姊妹市的交流。熊本市長大西一史也現身天守閣迎接陳其邁一行人，大西一史表示，高雄市民在熊本地震時的慷慨捐款給予熊本莫大的援助，他要代表熊本市表達衷心感謝。

高雄市觀光局會後發布新聞稿表示，鼓勵高雄市民多到熊本縣觀光，給予姊妹市在強震重建中最直接支持，同時也歡迎熊本縣民到高雄旅遊，市府將持續商請航空公司及兩地旅行業者，努力重啟高雄、熊本直航，促進雙方多元合作交流。（編輯：謝雅竹）1120309