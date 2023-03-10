疫情解封 花蓮港迎來諾蒂卡號國際郵輪停靠

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國際郵輪禁令解除，花蓮港10日上午迎來首次停靠的國際郵輪諾蒂卡號，花蓮港公司安排原住民舞蹈表演迎賓，吸引遊客拍照互動。中央社記者張祈攝 112年3月10日

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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）國際郵輪禁令解除，花蓮港今天上午迎來首次停靠的國際郵輪諾蒂卡號，花蓮港公司安排拖船噴水迎賓，還有原住民舞蹈表演，500多名歐美遊客預計停留至下午4時離港。

花蓮港公司指出，諾蒂卡號郵輪船噸位約3萬噸，長181公尺、船寬25.5公尺，昨天靠泊高雄港下船旅遊，今天清晨6時開抵花蓮港23號碼頭，預計今天下午4時離開後，前往基隆港。

花蓮港務分公司港務長陳世鴻接受媒體聯訪指出，諾蒂卡號郵輪搭載539名歐美遊客，其中300人選擇搭乘6遊覽車至太魯閣國家公園、七星潭、慶修院等景點旅遊，部分遊客選擇搭計程車自由行。

陳世鴻說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後郵輪旅遊逐漸復甦，13日花蓮港也將迎來首航花蓮的4.8萬噸「七海水手號」，目前預計今年抵達花蓮港的郵輪共有9航次，將為花蓮帶來超過1.8萬名遊客。

陳世鴻表示，今年適逢花蓮港開放國際商港60週年，除了港區硬體設備升級，提供遊客旅遊諮詢等服務，27日將前往美國羅德岱堡參加國際郵輪論壇，行銷台灣特色，提供碼頭碇泊費全免、旅客服務費折扣及航次累計優惠等行銷獎勵措施，希望吸引更多國際郵輪旅客來台觀光。（編輯：郭諭儒）1120310