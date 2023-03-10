鬆綁山坡地更新法令引質疑 北市府：考量居住安全

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北10日電）台北市長蔣萬安提「都更5箭」，其中1項為鬆綁山坡地危險建物可更新政策，民團質疑恐讓開發商得利。北市都更處今天表示，考量山坡地危險建物居住安全，才適度放寬法令。

台北市都市更新處新聞資料指出，日前召開「都更5箭」記者會，其中「法放寬」政策，將鬆綁修正山坡地危險建物可更新法令，對此有民間團體提出疑問。

都更處表示，基於維護山坡地自然環境、水土保持，過去訂有限制山限區及山坡地不能辦理都更規定。所謂山限區，是指位於北市都市計畫內劃定的山坡地開發建築管制地區，土地使用分區多為第二種住宅區。

都更處指出，山坡地建物近年來有老舊且危害居住公共安全疑慮，需重建才能改善環境，雖住戶可依危老條例重建，但因北市山坡地及山限區範圍，多數是產權難整合至100%所有權人同意的大型集合住宅。

都更處表示，修正都市更新自治條例後，可協助山限區及山坡地的海砂屋或耐震能力不足等危險建物及基地，依都更條例申請重建。且考量山坡地不宜過度開發及避免影響坡地景觀，訂定建物不可超過21公尺高度限制、建蔽率依不同土地使用分區及不同規模訂有40%至60%上限的規定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

都更處指出，修法是保障原有居民居住權，且訂有優先次序急迫性等規定，非全面開放山坡地都更重建，更新重建成功與否關鍵在於住戶意願整合，並非容積獎勵多寡。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱在臉書（Facebook）發文提出，北市府日前放寬山限區適用都更及危老條例，但市區都更及危老提供容積獎勵後，仍難重建，為何山坡地放寬容積獎勵就可成功，是因住戶好整合？山坡地放寬都更，談得成的是產權複雜的老屋住戶，還是擁有大面積房地等待容積獎勵的地主與開發商等質疑。（編輯：張銘坤）1120310