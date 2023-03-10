高雄輕軌C20至C24站人行環境改善 預計5月完工

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）高雄輕軌C20台鐵美術館站至C24愛河之心站人行步道正進行改善工程，副市長林欽榮今天前往視察，預計5月底前完工，提供人本通行空間。

林欽榮今天率領市府團隊前往視察大順一路與龍德路口人行道改善、喬木換植成果及收縮縫切割作業。林欽榮表示，工務局養工處逐步改善C20台鐵美術館站至C24愛河之心站人行步道空間，目前工程進度約20％，預計5月完工。

工務局養護工程處今天新聞稿表示，工程包括改善人行道鋪面、行道樹換植、新設路緣石及無障礙坡道設置等，營造人本步行空間，給市民更好的使用體驗。

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此次改善路段既有黑板樹及掌葉蘋婆，因屬易竄根喬木，常有損壞鋪面、排水設施問題，經「高雄市政府公有樹木修剪維護諮詢會」專家審議，決定換植台灣原生樹種光蠟樹。

養工處表示，後續輕軌C25新上國小站至C32凱旋公園站沿線人行道改善工程，已著手爭取前瞻計畫預估新台幣1億5000萬元經費，待年底輕軌全線通車後再施作。市府將持續打造友善人行環境，讓市民樂於步行或轉乘大眾運具。（編輯：郭諭儒）1120310