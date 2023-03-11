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北市交通局：YouBike前30分鐘免費仍在研議

2023/3/11 09:38
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（中央社記者陳昱婷台北11日電）媒體報導，台北市長蔣萬安已拍板，明年元旦起兌現競選時提出的恢復YouBike前30分鐘免費政見。台北市交通局今天澄清，推動方案及期程仍然在評估研議。

台北市交通局日前針對蔣萬安恢復YouBike前30分鐘免費政見盤點量能後發現，為了避免惡化調度不及的問題，上路時間及方案仍待討論，其中一種方式包含從學生族群先行。

但繼桃園市宣布YouBike從4月1日起從前30分鐘免費延長為前60分鐘免費後，今天有媒體報導，蔣萬安已拍板YouBike前30分鐘免費政策從明年1月1日起全民實施。

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北市交通局今天發布新聞稿澄清，以全民為對象實施的YouBike前30分鐘免費為市府目標，推動方案及期程仍然在評估研議階段，且北北基桃1200元月票上路後，預期民眾使用情形會有變動，將一併納入前30分鐘免費政策推動措施檢討。

交通局指出，目前YouBike站點數已達1260站，密度全國最高，去年總租借次數更突破3400萬次、創歷史新高，針對各界關心無車可借情形，已與資訊局大數據中心合作，就提升調度量能、優化站點設置及增加車輛規模等研擬配套措施，以滿足民眾使用YouBike需求。（編輯：郭諭儒）1120311

#台北市交通局
#蔣萬安
#YouBike
蔣萬安
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