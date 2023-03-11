蔣萬安：YouBike前30分鐘免費 一直是北市的目標

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（中央社記者陳至中台北11日電）台北市長蔣萬安今天出席台大杜鵑花節活動時表示，YouBike前30分鐘免費，一直是北市府的政策目標，將透過數據分析，在車輛和站點選擇上，做更優化的配置。

台北市交通局今天發布新聞稿指出，以全民為對象實施的YouBike前30分鐘免費為市府目標，推動方案及期程仍在評估研議階段。新聞稿也提到，北北基桃新台幣1200元交通月票上路後，預期民眾使用情形會有變動，將一併納入前30分鐘免費政策推動措施檢討。

蔣萬安今天出席2023台大杜鵑花節，會前接受媒體聯訪時強調：「YouBike前30分鐘免費，一直都是我的政策目標跟方向。」

蔣萬安表示，已請交通局和資訊局做整體的規劃，主要是很多人反映，熱門站點常出現「無車可借」或「無處可還」的狀況。北市府將透過數據分析，做更優化的配置，包括增加車輛及站點等。

另外，媒體問及昨天（10日）世界棒球經典賽，台灣隊奪下首勝。蔣萬安表示，比賽過程中兩隊互有領先，讓他非常緊張和興奮，最後台灣能「逆轉勝」，他非常開心，很感謝選手們優異的表現。

蔣萬安提到，接下來還有2場比賽，他即便沒有到場，也會透過手機隨時關注賽事，希望大家一起為台灣英雄加油。

媒體追問是否會發「祭品文」，蔣萬安笑說：「等到中華隊晉級、前進東京，我們一定來好好發祭品文。」（編輯：李亨山）1120311