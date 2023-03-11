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睽違1個月 貨船抵馬祖莒光紓解民生物資需求

2023/3/11 13:37（3/11 14:16 更新）
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民進黨連江縣黨部主委李問（圖）表示，睽違1個月，貨船11日運載相關物資，紓解馬祖莒光鄉民物資缺貨困境，也希望提高貨運班次。（李問提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月11日
民進黨連江縣黨部主委李問（圖）表示，睽違1個月，貨船11日運載相關物資，紓解馬祖莒光鄉民物資缺貨困境，也希望提高貨運班次。（李問提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月11日
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（中央社記者郭宣彣連江縣11日電）民主進步黨連江縣黨部主任委員李問表示，睽違1個月，貨船今天運載相關物資，紓解馬祖莒光鄉民物資缺貨困境，也希望提高貨運班次；連江縣政府說，會協調各種方式努力。

李問告訴中央社記者，距上次開船2月11日，睽違1個月貨船終於再訪莒光，運載民生用品、食材、油料及建材等物資，解決東莒、西莒生活和建設所需。

他說，這幾天許多民眾反映希望貨船更穩定，但為避免物資吃緊，部分民眾甚至已養成用冷凍庫庫存食材習慣。

李問表示，離島運貨量少，當貨船因成本不願開航，導致民眾生活等各面向面臨長期困境，期盼政府積極協調，如透過補貼業者方式增加貨船班次，避免類似情況再發生。

連江縣政府產業發展處長林志豐接受中央社記者訪問表示，縣府會盡力透過協調等各方式努力，希望增加貨船班次，目前持續與交通部航港局溝通協調，希望順利解決問題。（編輯：李明宗）1120311

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李問
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