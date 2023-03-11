更多編輯台推薦新聞：
義大利體驗台式應援被驚嚇 皮耶薩讚台灣球迷有活力
運動

義大利體驗台式應援被驚嚇 皮耶薩讚台灣球迷有活力

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽陳傑憲4局下三壘安打建功 台灣8比2擴大領先荷蘭
首頁 / 地方

提供青年創作及銷售通路 工藝選物店南投開幕

2023/3/11 17:35（3/11 18:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣工藝研究發展中心「旅物．SHOP」工藝選品店11日開幕，盼以多元商業模式鼓勵青年實驗開店及建構台灣工藝選品通路。（工藝中心提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年3月11日
台灣工藝研究發展中心「旅物．SHOP」工藝選品店11日開幕，盼以多元商業模式鼓勵青年實驗開店及建構台灣工藝選品通路。（工藝中心提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年3月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）工藝中心「旅物．SHOP」今天開幕，以多元商業模式作為年輕人創作及工藝品銷售平台，兼具培養年輕人開店的商務運作跨域能力，遊客還能喝咖啡休息，體現工藝用於生活的精神。

鼓勵青年實驗開店及建構台灣工藝商品通路，國立台灣工藝研究發展中心「旅物．SHOP」工藝選品店今天開幕，店內包含子品牌「台灣綠工藝」、「青年孵化器」、「品工藝」、「一日咖啡」，展現工藝從自然採擷開始，經手作、思考、創作、物件的「旅物」概念。

工藝中心主任張仁吉出席致詞表示，「旅物」是移動概念，表現從自然採擷、人的手作、形成物件，最後用於生活的過程；SHOP表達交換概念，是材料與手、物與物、人與物、旅人與旅人、知識與技術流動交會的關係，這家店是演繹當代工藝和培育工藝人才的繁殖場。

張仁吉介紹說，「旅物．SHOP」包含崇尚自然循環，創造生活風格的「台灣綠工藝」品牌，整合線上、線下銷售模式，成為跨界、跨國際平台；「青年孵化器」協助青年創業、實驗開店，培養商務運作跨域能力。

張仁吉表示，「品工藝」則是匯集工藝中心限量周邊商品，讓消費者在這裡找尋過去與工藝的美好回憶；在地咖啡品牌「一日咖啡」提供旅人休憩好所在，並體現工藝用於飲食生活的精神。

張仁吉表示，「旅物．SHOP」開幕除充實工藝中心園區機能，更擴大連結跨域旅遊網絡，未來將逐步從單一品牌建立更多國家工藝選品，包含國內外、線上及線下工藝消費網絡、工藝合作社共享平台等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

工藝中心表示，工藝選物店明亮穿透的空間設計，連結窗外的工藝植物如漆樹、福木、墨水樹、胭脂樹等與室內的生活工藝選物，旅人來到這裡認識工藝植物，並可體驗漆藝、染織，讓這家由土地孕育而生的工藝選品店，不只是購物空間，更是一個五感體驗場域。

民進黨立法委員羅美玲出席表示，感謝工藝中心用心推動各項工藝政策，如台灣綠工藝希望工程等，提供很多機會給工藝家多樣化發展平台；台灣觀光旅行業交流協會理事長鄭育麟說，草屯鎮是重要觀光重鎮，很開心看到政府成為領頭羊，透過觀光結合工藝特色，拓展不同旅遊視野、豐富更多旅遊內容。（編輯：黃世雅）1120311

#張仁吉
#工藝中心
#羅美玲
張仁吉
工藝中心繫洋紅緞帶化身大禮物 迎遊客走春「開箱」
羅美玲
當選南投立委 蔡培慧謝票：落實鄉親囑託責任開始林右昌盼調升警勤加給 警政署：鼓舞基層士氣
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族