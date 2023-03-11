花蓮日式軍官宿舍群「將軍府」招商 年租金300萬

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（中央社記者張祈花蓮縣11日電）花蓮縣文化局獲中央補助，修復日治時期興建的軍官宿舍「將軍府」，8棟建物預計今年8月完工，未來規劃以每年新台幣300萬元租金委外經營，現正招商中，月底開標。

美崙溪畔日式宿舍群位於花蓮市中正橋旁，原為花蓮港廳軍官宿舍，興建於1936年，包含當時日本陸軍在花蓮最高指揮官中村三雄大佐的官邸，因當時附近居民不知道大官的身分，只知道是一名官階很高的大將軍，就統稱這聚落為「將軍府」。

中村三雄大佐官邸2005年登錄為縣定古蹟，其餘7棟建築則為歷史建築，歷經80年歷史，多處建物毀損，經花蓮縣府向中央爭取經費，修復文史地標及周邊景觀，2020年開工，預計今年8月完工。

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花蓮縣文化局發布新聞資料指出，這是花蓮歷來規模最大的文化資產整修案，為讓聚落活化，未來規劃委外經營，連同8棟建物、廁所等總面積約9400餘平方公尺，全區每年租金300萬元，履約保障金50萬元，租期5年，期滿可優先續租1次。

花蓮縣文化局指出，營運廠商除維持歷史建物風貌，每年至少要辦理3場以上古蹟教育推廣、在地文史體驗或相關活動，有意願的團隊即日起至28日開放投標，29日開標。（編輯：黃世雅）1120311