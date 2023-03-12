更多編輯台推薦新聞：
日本311地震12週年民眾湧重災區悼罹難者 盼悲劇不會被遺忘
國際

日本311地震12週年民眾湧重災區悼罹難者 盼悲劇不會被遺忘

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台日球員經典賽展現鞠躬文化 外國球迷讚令人尊敬
首頁 / 地方

海軍敦睦遠訓支隊停靠安平港 湧參觀人潮

2023/3/12 13:14（3/12 14:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
海軍敦睦遠訓支隊12日、13日停靠安平港，開放民眾登艦參觀，12日上午出現不少人潮。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月12日
海軍敦睦遠訓支隊12日、13日停靠安平港，開放民眾登艦參觀，12日上午出現不少人潮。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南12日電）海軍敦睦遠訓支隊睽違3年再次停靠安平港，今、明兩天開放民眾登艦參觀，上午出現不少人潮；台南市長黃偉哲今天前往致贈官兵加菜金，並期待民眾更了解海軍保家衛國訓練成果。

黃偉哲表示，海軍敦睦支隊每次停靠安平商港，總是吸引大批軍事迷和民眾登艦參觀，顯示國人對於國軍充滿信心。

黃偉哲致詞表示，國軍官兵演訓非常辛苦，看到現場滿滿民眾一起為國軍加油打氣，也期待遠訓任務平安圓滿完成，官兵們也能從中學到遠訓任務實務知識，為國家效力。

海軍左營後勤支援指揮部少將指揮官高志雄表示，參與敦睦遠訓任務的大部分是海軍官校應屆畢業生，睽違3年再度造訪國內各大港口，除了向國人展示遠航訓練成果，也期待更多在地青年能夠更了解海軍、投身軍旅。

台南市政府提供資料指出，此次為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，海軍再次執行國內環島航行訓練及國外敦睦遠航訓練，配合環島航訓停靠國內各港口並開放民眾登艦參觀，一方面使民眾了解海軍建軍備戰整備現況，另一方面也能達成人才招募、宣揚國威等任務。（編輯：陳仁華）1120312

海軍敦睦遠訓支隊12日、13日停靠安平港，開放民眾登艦參觀，台南市長黃偉哲（右2）12日前往致贈官兵加菜金。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月12日
海軍敦睦遠訓支隊12日、13日停靠安平港，開放民眾登艦參觀，台南市長黃偉哲（右2）12日前往致贈官兵加菜金。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月12日
#黃偉哲
#高志雄
#海軍
黃偉哲
潘孟安紅色鋼鐵人台南簽書會 黃偉哲贈紅球棒祝福黃偉哲兌現送100份文創好禮 慶台灣隊經典賽2連勝
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族