海軍敦睦遠訓支隊停靠安平港 湧參觀人潮

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）海軍敦睦遠訓支隊睽違3年再次停靠安平港，今、明兩天開放民眾登艦參觀，上午出現不少人潮；台南市長黃偉哲今天前往致贈官兵加菜金，並期待民眾更了解海軍保家衛國訓練成果。

黃偉哲表示，海軍敦睦支隊每次停靠安平商港，總是吸引大批軍事迷和民眾登艦參觀，顯示國人對於國軍充滿信心。

黃偉哲致詞表示，國軍官兵演訓非常辛苦，看到現場滿滿民眾一起為國軍加油打氣，也期待遠訓任務平安圓滿完成，官兵們也能從中學到遠訓任務實務知識，為國家效力。

海軍左營後勤支援指揮部少將指揮官高志雄表示，參與敦睦遠訓任務的大部分是海軍官校應屆畢業生，睽違3年再度造訪國內各大港口，除了向國人展示遠航訓練成果，也期待更多在地青年能夠更了解海軍、投身軍旅。

台南市政府提供資料指出，此次為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，海軍再次執行國內環島航行訓練及國外敦睦遠航訓練，配合環島航訓停靠國內各港口並開放民眾登艦參觀，一方面使民眾了解海軍建軍備戰整備現況，另一方面也能達成人才招募、宣揚國威等任務。（編輯：陳仁華）1120312