潘孟安紅色鋼鐵人台南簽書會 黃偉哲贈紅球棒祝福

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前屏東縣長潘孟安（右）12日在台南政大書城舉辦新書「紅色鋼鐵人：潘孟安」簽書會，台南市長黃偉哲（左）贈送紅色球棒祝銷售長紅。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月12日

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）前屏東縣長潘孟安今天在台南政大書城舉辦新書「紅色鋼鐵人：潘孟安」簽書會，台南市長黃偉哲出席，贈送有火鶴花的花束與紅色球棒，祝福潘孟安新書銷售長紅。

包括民進黨立委林俊憲、郭國文、林宜瑾，台南市議員朱正軒、天下文化總經理林芳燕、知名作家魚夫等人都出席上午簽書會，許多民眾一早就到政大書城等待簽書。

黃偉哲致詞表示，潘孟安不是第一個出傳記的政治人物，但潘孟安的人生故事絕對讓人備感溫馨，不僅如此，潘孟安還曾在台南度過青春少年時光，這段過去也成為形塑潘孟安人格的一部分，台南也很幸運能夠有「潘仔」在這裡讀過書。

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黃偉哲表示，當年與潘孟安同一年進入立法院，在此之前，兩人分別在台南縣、屏東縣擔任縣議員，潘孟安從基層鄉民代表開始當起，從政經歷豐富，擔任屏東縣長8年期間，與屏東縣府員工及屏東縣民共同努力，屏東縣蛻變，有目共睹。

黃偉哲表示，希望潘孟安新書銷售長紅，特別準備了有火鶴花的花束，祝福潘孟安新書銷售「乎好」（台語與火鶴諧音），還為「紅色鋼鐵人」送上紅色棒球棒，與潘孟安同慶昨天世界棒球經典賽台灣隊戰勝荷蘭的喜悅。（編輯：陳仁華）1120312