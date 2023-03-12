杜元坤連7年支援澎湖醫療 陳光復親致謝

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（中央社澎湖縣12日電）高雄義大醫院院長杜元坤連續7年支援澎湖醫療，澎湖縣長陳光復今天前往三總澎湖分院，感謝杜元坤及義大醫療團隊投入偏鄉離島醫療服務，落實「醫師動，病人不動」精神。

澎湖縣政府衛生局長陳淑娟指出，縣府為改善離島偏鄉的醫療問題，今年也向中央提出「名醫駐澎」計畫，目前已有包括杜元坤等35名國內各醫院主任醫師級以上的名醫，陸續進駐衛福部澎湖醫院、三總澎湖分院、馬公惠民醫院和本島各鄉市衛生所，真正落實到「醫師動，病人不動」的目標。

澎湖縣衛生局表示，義大醫院院長杜元坤是國際知名骨科權威，獨創「杜氏刀法」外科手術，享譽國際，是神經叢、顯微手術先驅，自民國105年7月開始率領團隊，每月定期至澎湖支援醫療服務，視病猶親的看診服務及高超骨科專業，獲得澎湖離島偏鄉患者的肯定。

陳光復今天在副縣長林皆興與陳淑娟陪同下，前往三總澎湖分院，感謝杜元坤及義大醫療團隊投入偏鄉離島醫療服務，落實「醫師動，病人不動」精神。陳光復在訪談中指出，澎湖中風、臥床失能者，因無法坐輪椅，也不能使用復康巴士，就醫無合適車輛可接送，杜元坤當場允諾捐贈一部失能者就醫專車，解決失能者就醫不便與減輕家屬負擔。

陳光復表示，杜元坤除支援澎湖偏遠醫療服務，更熱心公益，拋磚引玉捐款協助馬公惠民醫院重建，也捐贈澎湖望安鄉花嶼、將軍等離島健康照護服務車，提供長者、行動不方便的鄉親接送使用。

義大醫院自2017年1月承辦健保署「全民健康保險澎湖縣離島地區醫療給付效益提昇計畫」（簡稱澎湖IDS計畫）組成IDS團隊，除了由醫療專業人員駐診在澎湖離島，並不定期在2、3級離島跳島義診，協助提供當地民眾醫療需求。（編輯：謝雅竹）1120312