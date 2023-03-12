花蓮逾百人植樹 營造國土綠網「森活圈」

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花蓮林管處、水利署第九河川局等單位12日在花蓮木瓜溪畔舉辦年度區域植樹活動，逾200人響應參加，營造綠色「森活圈」。（花蓮林區管理處提供）中央社記者李先鳳傳真 112年3月12日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）花蓮林管處、水利署九河局等今天在花蓮木瓜溪畔舉辦年度區域植樹活動，鄰近學校師生、部落、社區逾200人攜手植樹，營造國土綠網、讓人及動植物共存的綠色「森活圈」。

植樹地點選在吉安鄉木瓜溪華隆護岸台灣池旁，包括吉安、銅門國小師生、鄰近部落、社區及縣政府、農委會農田水利署花蓮管理處、水土保持局花蓮分局、農糧署東區分署、花東縱谷國家風景區管理處、經濟部台灣自來水公司第九區管理處、內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊等單位首長或派代表參加。

林務局花蓮林區管理處長黃群策致詞表示，每年3月植樹月，最大亮點為區域植樹活動，自2010年起由林管處與花蓮縣政府共同合作辦理，迄今邁入第14年。今年擴大與第九河川局合作，選定國土生態綠網花蓮溪流保育軸帶重點推動區，種植9種原生樹種、300株喬木及灌木，營造全區鑲嵌式地景，以低擾動、低維管方式，針對關注物種需求進行棲地規劃。

經濟部水利署第九河川局長王國樑指出，林管處及九河局在這條重要保育軸帶上不僅跨機關合作，也與地方社區、NGO團體協力，參酌傳統智慧，營造水域生物庇護所，提供多元的生物棲息利用，是國土綠網藍綠帶串聯工程部門最佳典範；透過計畫展示區，展示利用木瓜溪推廣微水利發電，落實國家綠能推廣政策，並移除外來種銀合歡，群植抗旱、耐貧瘠的原生樹種，共築生態合作平台、打造優質環教場域。

花蓮縣副縣長顏新章感謝林管處及九河局對節能減碳做出的努力；立法委員傅崐萁則表示不論自己是在地方政府還是中央民意機關服務，都會秉持為維護花蓮美好生態環境而努力的理念繼續服務。

植樹活動精神緊扣花蓮縣政府近年大力積極推動、響應聯合國「2030永續發展目標」第13項目標-氣候行動，透過植樹增加森林面積，減緩溫室效應及淨化空氣，將河岸與中央山脈生物棲地、即「森川里海」生態系串聯起來，搭建國土綠網生態廊道，營造人與自然和諧共生的友善環境，打造生產、生態、生活「三生共好」的「森活圈」。

花蓮林管處表示，今年區域植樹活動盛大辦理，公私部門及NGO團體參與踴躍，植樹月活動還有11場捐發票兌領苗木陸續登場，詳情可上林管處官網或臉書粉絲專頁查詢。（編輯：謝雅竹）1120312

響應植樹節，花蓮林管處、水利署第九河川局等單位12日在花蓮木瓜溪畔舉辦年度區域植樹活動，鄰近學校師生、部落、社區等逾200人攜手參與，反應熱烈。（花蓮林區管理處提供）中央社記者李先鳳傳真 112年3月12日