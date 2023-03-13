基隆推綠色斑馬線 市區熱點3月底前劃設完成

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基隆市長謝國樑（前右）13日前往基隆市建德國小視察「綠色行人穿越道」（綠色斑馬線）成效，他指出，基隆目前有13處及部分國小路口劃設綠色斑馬線，無論是視覺或材質，都能協助行人友善通行。中央社記者王朝鈺攝 112年3月13日

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）基隆市政府推動「行人友善」政策2部曲，規劃增設「綠色行人穿越道」（綠色斑馬線）。市府今天表示，目前已有13處及部分國小路口劃設，將加速在3月底前完成市區熱點劃設。

基隆市政府透過新聞稿指出，市府在2月20日記者會宣布3月底前完成每區至少一所國小劃設綠色斑馬線，因應兒童節活動及郵輪客造訪基隆，將加速在3月底前完成市區熱點綠色斑馬線劃設，各區以市場周遭人潮眾多的地點為主。

基隆市長謝國樑今天前往基隆市建德國小視察綠色斑馬線成效時表示，基隆市目前有13處及部分國小路口劃設綠色斑馬線，無論是視覺或材質，都可清楚標示禮讓用路人，協助行人友善通行。

謝國樑指出，市府推動「行人友善」政策，2個月來已有初步成效，但仍有進步空間，希望半年內能有更顯著成果，無論以警方取締或科技執法，市府都會採取漸進方式，期盼用路人能養成友善行車文化，因為每名用路人其實也是行人，希望城市能「以人為本」，對行人更友善。

基隆市府表示，綠色斑馬線為新式抗滑塗層鋪面，具有高抗滑係數，提供辨識性更高的安全行人環境，不僅有防滑功能，夜間更有明亮等效果。

基隆市府推動「行人友善」政策，1部曲是從宣導到取締汽機車駕駛人未停讓行人，2部曲為增設「綠色行人穿越道」。（編輯：戴光育）1120313