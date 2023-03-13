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中友百貨彰化店無施工跡象 縣府指建照審查中

2023/3/13 16:05
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（中央社記者吳哲豪彰化13日電）中友百貨彰化店去年11月舉辦動工典禮，但工地無施工跡象；縣府建設處解釋，中友百貨彰化店預定3月中提交都市設計審查，約需1至2個月審查，通過後可核發建照，正式動工。

「彰化市第2停車場興建營運暨移轉案」去年4月完成簽約，由中友百貨旗下友聯國際取得綜合商場BOT經營權，準備興建中友百貨彰化店，彰化縣政府以及彰化市公所去年11月舉行動工典禮，不過有民眾發現，停車場空地在典禮後沒有施工跡象。

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彰縣府建設處人員今天接受媒體聯訪時說，中友百貨彰化店工程的建照審查工作，依法已通過交通影響評估，業者預定3月中旬會提交都市設計審查，順利的話，約需1至2個月時間審查，如通過核發建築執照，可正式動工。

彰化市長林世賢則說，沒有感覺業者投資態度有改變，請市民放心，目前縣府還沒有核發建照，也希望縣府加速建照審查與核發作業，以利業者依時程完成開發。（編輯：謝雅竹）1120313

#中友百貨彰化店
#林世賢
#彰縣府建設處
林世賢
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