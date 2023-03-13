台南和美國托倫斯市 簽署國際友誼城市協定

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（中央社記者張榮祥台南13日電）台南市長黃偉哲和美國加州托倫斯市長陳光豪（George K.Chen）今天簽署國際友誼城市協定，未來兩市可望開展產業交流、師資交換、選手移地訓練等多項合作。

台南市政府今天發布新聞稿指出，台南市和美國加州托倫斯市簽署國際友誼城市協定，托倫斯市長陳光豪是在台灣出生的台裔美國人，2022年6月7日當選市長，也是托倫斯市史上首名台裔市長。

黃偉哲指出，兩市締盟建立更深友誼，他期待未來在科技、經濟、文化及教育等面向有多層次交流。

陳光豪表示，今天締盟是台南和托倫斯市的友誼開端，更是台灣和美國關係趨向深厚的開始。他是托倫斯市101年歷史上首名亞裔市長，希望雙方搭起的橋梁，讓世界看見台南美好，深化兩市關係。

陳光豪也參訪台南沙崙的「台灣智駕測試實驗室」，期待托倫斯市和台南進行智慧城市及半導體相關科技交流。

托倫斯市（Torrance）位於美國加州，臨太平洋，1912年建鎮、1921年建市，是加州連續蟬聯最安全排名的城市，也是美國汽車工業及航太科技重鎮，許多日本人和台灣人選擇定居在此。（編輯：黃世雅）1120313