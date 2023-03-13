新北鶯歌5001線公車將停駛 蘇巧慧協調替代方案

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（中央社記者王鴻國新北13日電）由於行經鶯歌的5001線公車將停駛，民進黨立委蘇巧慧與議員卓冠廷協調替代方案，新北市政府表示，將會調整F653社區巴士的班次，滿足地方至鶯歌火車站的交通需求。

蘇巧慧發布新聞稿表示，鶯歌三湖地區（中湖、大湖、東湖）重要聯外的5001號客運因載客數低、虧損過大，業者近期即將停駛，因此，她與新北市議員卓冠廷，邀集交通部公路總局與新北市政府交通局等單位官員，開會協調相關營運措施。

蘇巧慧說，她與卓冠廷的積極協調下，市府承諾會調整F653公車的班次，讓公車行駛至鶯歌火車站時間，配合其他可轉乘至恩主公醫院的公車班次時間，並且也承諾會持續和公路總局協商，找到可以滿足三湖民眾前往桃園火車站通勤的替代方案。

新北市交通局科長林詩欽向中央社記者表示，5001線公車停駛後，將會評估調整和5001線公車路線重疊比例大的F653社區巴士班次及路線，但受限於經費不足，將向公路總局申請「幸福巴士」補助，以照顧相關地區民眾通勤、通學及就醫的交通需求。

另外，蘇巧慧也以訊息說明，她和無黨籍新北市議員蘇泓欽等人今天出席「東門溪河道拓寬排水改善工程」暨「東門溪鳳鳴滯洪池工程」說明會，關切鶯歌鳳鳴地區人口逐日增加，為提升當地汛期的排洪能力，以遏阻因豪大雨造成的淹水問題。

蘇巧慧表示，她於2019年爭取中央補助東門溪整治與鳳鳴滯洪池興建工程，希望市府未來能加速執行進度，在不影響蓄洪功能前提下，讓滯洪池兼具停車、遊憩等多元功能，優化鳳鳴地區居住環境。（編輯：謝雅竹）1120313