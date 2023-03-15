青年公園籃球場設頂棚難遮小雨 北市府擬裝隔柵

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（中央社記者劉建邦台北15日電）台北市議員洪婉臻指出，市府花費900萬多元在青年公園籃球場設頂棚，卻難遮小雨，導致民眾滑倒。北市體育局今天表示，籃球場側邊將評估加裝延長式鋼板隔柵，並設告示牌。

民進黨台北市議員洪婉臻透過媒體群組發新聞資料指出，台北市政府花費新台幣900萬餘元，在青年公園一座籃球場設置頂棚，並於去年7月間啟用，但遇到下大雨，籃球場內就飄小雨，導致有球友滑倒。

洪婉臻說，北市府在青年公園籃球場設頂棚是希望提供民眾打球時有遮風避雨地點，但外觀卻像鐵皮屋，且有球友提及場地中間有隆起狀況，市府應檢討缺失及驗收制度，同時全面盤點設有頂棚的籃球場是否有同樣情形，確保民眾運動安全。

台北市體育局對此回應，青年公園籃球場位於公園南方，靠近公園大門，共有4座籃球場、14個籃球架，其中一座籃球場在去年7月間增設頂棚，供民眾使用。

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體育局表示，設置頂棚的籃球場工程造價為924萬7907元，施作項目包含頂棚、鋪面及照明設備，規劃設計是依教育部體育署的運動設施規範辦理，設計及施工皆符合規定。

體育局指出，已派員巡查籃球埸，場地沒有破損等狀況，將評估在球場側邊加裝延長式鍍鋅鋼板隔柵，阻擋側向風雨，為避免民眾在雨天打球時不慎滑倒情形，現場會設告示牌提醒注意安全。（編輯：李錫璋）1120315