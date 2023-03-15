廚餘堆肥變黃金 花蓮有機肥料獲農委會認可

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花蓮縣環保局以家戶廚餘製成肥料，獲農委會認可並取得核發肥料登記證，命名為「洄瀾好肥牌好用有機質肥料」，製程全經天然菌種發酵腐熟，可適用於一般家庭園藝的花園、菜圃中。（花蓮縣環保局提供）中央社記者李先鳳傳真 112年3月15日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）花蓮縣環保局以家戶廚餘製成肥料，獲農委會認可並取得核發肥料登記證，命名為「洄瀾好肥牌好用有機質肥料」，不僅增加廚餘去化管道，並配合中央非洲豬瘟防疫政策防堵疫情。

花蓮縣環境保護局今天發布訊息表示，長期推廣環境美化，廚餘分類政策，為預防民眾將廚餘當作一般垃圾丟棄，持續加強宣導，呼籲民眾做好垃圾分類，不要將廚餘丟置垃圾桶及隨意棄置，也不要購買來源不明的肉品或將未烹煮的生豬肉及含內臟丟到廚餘桶，防止疫病擴散。

花蓮縣公告廚餘禁止養豬，向行政院環境保護署申請廚餘高效處理系統，此處理系統每日最大處理量為10噸/套，共設置2套，透過分選、瀝水、粉碎、擠壓、攪拌、加入菌種讓廚餘可於在24小時內快速腐熟發酵，經過完全腐熟後製成具有改善土壤性質及養分的產品－有機質肥料。

花蓮縣環保局表示，利用鳳林鎮環保科技園區廚餘堆肥場處理，且有機質肥料製造的過程無添加任何人工化學物質，全經天然菌種發酵腐熟，可適用於一般家庭園藝的花園、菜圃中。

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施用有機質肥料後，具有改善土壤通氣性、排水性，以及緩慢釋放肥力等特性，進而改善作物的生長環境，賦予植物無比的生命力。使用方法為將有機質肥料適當比例混合拌於原土中即可，有機質肥料：原土比例為1：15。

環保局呼籲民眾遵守「綠色飲食」好習慣，廚餘回收注意減量、瀝乾及排出，「吃多少，煮多少」、「吃多少，點多少」、「吃不完，打包走」、愛食惜食；鳳林鎮環保科技園區廚餘處理場產出有機質肥料目前無償提供，如欲取用可自備容器，與花蓮縣環境保護局廢棄物管理科余小姐聯繫。（編輯：黃世雅）1120315