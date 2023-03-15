更多編輯台推薦新聞：
OpenAI再推語言模型GPT-4 學術表現更勝ChatGPT但仍存隱憂
科技

OpenAI再推語言模型GPT-4 學術表現更勝ChatGPT但仍存隱憂

「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力
政治

「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌
娛樂

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

引擎故障進入中國海域 漁船返抵金門人員平安

2023/3/15 22:21（3/15 22:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
海巡署金馬澎分署表示，金門籍漁船「大龍號」因引擎故障進入中國海域，疑遭中國公務船登檢帶回，完成調查程序後，在海巡艦艇戒護下，15日晚間返抵金門。（金門海巡隊提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年3月15日
海巡署金馬澎分署表示，金門籍漁船「大龍號」因引擎故障進入中國海域，疑遭中國公務船登檢帶回，完成調查程序後，在海巡艦艇戒護下，15日晚間返抵金門。（金門海巡隊提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年3月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）海巡署金馬澎分署表示，金門籍「大龍號」漁船因引擎故障進入中國海域，疑似遭中國公務船登檢帶回，經過調查並未發現不法事證，完成調查程序後，已於今天晚間返抵金門。

金門海巡隊發布新聞表示，第十二（金門）巡防區昨天下午3時18分接獲「大龍號」漁船報案稱，泊靠於中國大陸大伯島淺礁內（限制水域外3浬，陸方內水），引擎故障，且附近有陸方公務船，疑似要登檢，請金馬澎分署協助處理。

金門海巡隊副隊長刁子敬表示，分署接獲報案後立即調派線上PP-3585艇前往協處，昨天下午3時49時抵達附近海域，以目視及雷達搜尋未發現大龍號漁船，另以VHF16嘗試與漁船通聯，也沒有回應。

刁子敬表示，分署透過管道了解，中國海警已帶回大龍號船上2人，表示初步調查未發現不法事證，完成調查程序後將儘速放行。金馬澎分署全程掌握進度，適時提供必要的協助。

金門海巡隊表示，在海巡10081艇戒護下，大龍號已於今晚7時30分返抵金門，人船均安。（編輯：黃世雅）1120315

#刁子敬
#金門縣
#海巡署金馬澎分署
刁子敬
金門海巡掃蕩烏坵海域 查獲不法越界陸船
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族