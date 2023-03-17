嘉市入中台灣及南方治理平台 黃敏惠：為民謀福

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嘉義市長黃敏惠（左3）2月參加中台灣區域治理平台，17日再率隊參加由高雄市政府發起的南方治理平台，黃敏惠表示，將向各縣市取經，學習大家的城市治理優點。圖左起為嘉義縣長翁章梁、高雄市長陳其邁，右起為澎湖縣長陳光復、台南市長黃偉哲、屏東縣長周春米。（嘉義市政府提供） 中央社記者姜宜菁傳真 112年3月17日

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（中央社記者姜宜菁嘉義市17日電）嘉義市長黃敏惠繼參加中台灣區域治理平台後，再參加南方治理平台。她今天指出，嘉義市是全國唯一參加2個治理平台的，透過區域治理平台討論諸多議題並合作，為人民謀福祉。

黃敏惠2月中率隊到台中市參加中台灣區域治理平台，並與台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善等人同框，研議縣市合作；黃敏惠今天再度率隊到高雄市參加南方治理平台。

她表示，嘉義市地理位置既屬於中部也算是南部，嘉義市是全國唯一既加入中台灣區域治理平台及南方治理平台的，藉由與會向各縣市取經、學習城市治理優點。

黃敏惠指出，施政應以人民福祉為出發點、政黨放一旁，嘉義市同時參加2個區域治理平台，能夠讓嘉義市與鄰近縣市有更密集交流與資源共享，有助城市發展。

以交通建設為例，她籲請中央盡速推動高鐵嘉義站的聯外輕軌建設，早日實現高鐵嘉義站聯外輕軌建設，從高鐵嘉義站到嘉義火車站，落實交通平權。

嘉義市智慧科技處長郭軒志指出，嘉義市透過中台灣區域治理平台，共同討論空污議題；今天的南方治理平台聚焦水資源、淨零、交通平權（公共運輸月票、捷運路網）、廢棄物處理等議題。

郭軒志說，2個治理平台最大的不同點，南方治理平台會要求中央單位出席，地方與中央共同討論，例如南部水情吃緊，經濟部水利署長賴建信今天有出席，大家共商供水措施及策略。

另外，中台灣區域治理平台、南方治理平台都會分享非法廢棄物業者的資訊，有助於參與的縣市防範及查緝。

嘉義市政府表示，期望未來平台能有經濟、觀光、教育、文化、青年及創生等面向合作，發揮區域治理的共融精神，創造互利共榮的城市光榮感。

中台灣區域治理平台於2月16日在台中市政府舉行啟動儀式，平台有台中市、新竹市、嘉義市、雲林縣、彰化縣、南投縣、苗栗縣、新竹縣等8縣市長參與。

南方治理平台首長會議今天重啟舉辦，分別有高雄市、台南市、屏東縣、嘉義縣、嘉義市、澎湖縣等縣市長參與。（編輯：戴光育）1120317