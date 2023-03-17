南方治理平台會議 南高屏聚焦水情盼跨縣市互惠

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2023南方治理平台首長會議17日在高雄舉行，嘉義縣長翁章梁（左起）、高雄市長陳其邁、嘉義市長黃敏惠、屏東縣長周春米、台南市長黃偉哲、澎湖縣長陳光復出席，比讚合影。（高雄市政府提供）中央社記者洪學廣傳真 112年3月17日

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（中央社記者洪學廣高雄17日電）2023南方治理平台首長會議今天在高雄舉行，台南、高雄、屏東、嘉義縣市、澎湖等首長齊聚，針對近來關注水情，南高屏都希望以跨縣市互惠及合作機制強化治理成效。

「2023南方治理平台首長會議」今天在高雄舉行，由高雄市長陳其邁擔任東道主，包括台南市長黃偉哲、屏東縣長周春米、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、澎湖縣長陳光復齊聚高雄展覽館。會議針對淨零碳排、廢棄物處理、通勤月票、捷運路網及水資源等議題討論，希望以跨縣市互惠方式及合作機制，強化大南方區域治理成效及提升平台城市競爭力。

針對目前南部各縣市關切水資源議題，陳其邁表示，希望透過大南方平台跨縣市合作互惠，為區域發展共同努力，打造南方韌性家園。在淨零轉型挑戰下，水資源和淨零轉型是區域治理議題重點。高雄將繼續開源水資源，並於3月底建議中央將高雄水情提升至減量供水的橘燈，以因應水情嚴峻。

黃偉哲表示，嘉義跟台南是「有庫無水」，有水庫但降雨不足；高雄、屏東則有包括地下水、伏流水以及地面河川等相對豐富水資源，若能相互協調合作，就可以做得更好。

目前推動多項水資源工程，包括曾文南化聯通管、白河水庫2期更新改善、南化水庫溢流堰加高等水源調度及水庫改善工程，加上南市3座再生水廠陸續完工通水及中央積極推動台南海水淡化廠，從既有水源改善到新興水源開發，政策雙管齊下，緩解台南水情。

周春米表示，南部地區已600天未下大雨，各地陸續傳出水情問題，屏東是農業大縣，肩負國家糧食供應重要任務，在農民灌溉用水方面長期來自於地下水，長期未下雨一樣讓農民憂心忡忡。水情吃緊，屏東願配合中央統一調度水資源，但中央應依各縣市生活條件、資源、產業環境不同，在公平原則下進行統籌，制定長治久安因應對策，從根本上解決問題。

嘉義市位處台灣中南部，國民黨籍市長黃敏惠除加入「中台灣區域治理平台」，今天也南下高雄出席。針對軌道建設，黃敏惠提及高鐵全台各站都有聯外軌道建設，唯獨嘉義站沒有，中央當年協調先以全台第1條BRT替代，待運量培養足夠再興建輕軌。時至今日BRT運量已飽和，中央在輕軌用地及相關規劃均已具備，籲請中央儘速推動。

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翁章梁指出，區域治理具有必要性，交通運輸、環境保護、衛生醫療等，都與相鄰縣市息息相關，期盼中央對全國共通性問題提出協助，最近的公共運輸月票方案即是案例，避免因縣市本身條件及經費差距，導致縣市民眾無法獲得公平對待。

離島的澎湖縣長陳光復表示，澎湖在2015年和高市府合辦「海洋雙星聯合治理會議」時，當時市長陳菊邀請澎湖加入南高屏區域治理工作平台，共同合作整合資源；隔年2016年正式加入南高屏區域治理工作平台。對於澎湖垃圾處理問題，建一成立南部垃圾調度聯繫平台。（編輯：孫承武）1120317